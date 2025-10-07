Visita oficial del embajador de Paraguay a Sevilla y a varias localidades de la provincia

Una foto de familia de uno de los actos de la visita del embajador de Paraguay a Sevilla.

El pasado 30 de septiembre el embajador de Paraguay en España, Justo Apodaca, realizó una visita oficial a la ciudad de Sevilla y a algunos pueblos de la provincia. Su objetivo era el de incrementar las ya óptimas relaciones existen entre el país sudamericano, la Comunidad Autónoma de Andalucía en general y Sevilla en particular. Son muchos los lazos que unen Paraguay con la madre patria en el ámbito cultural, académico, histórico y empresarial.

En la Universidad de Sevilla mantuvo encuentros con el Vicerrector de Internacionalización, Julián Martínez Fernández, y con el Vicerrector de Proyección Institucional, Andrés Luque Teruel, para analizar posibles áreas de colaboración científica y de intercambio.

La delegación de diplomáticos paraguayos que presidía, acompañada por la Cónsul Honoraria en Sevilla, Isabel Sáenz de la Fuente, visitó también el Ayuntamiento de Salteras, donde reside una importante colonia de ciudadanos de Paraguay plenamente integrada en la población local y fue recibida por el alcalde de esa localidad, José Antonio Alfaro Manzano.

Por la tarde, la Cónsul Honoraria de Sevilla organizó una recepción en la sede de la Academia de la Diplomacia ubicada en el sevillano barrio de Santa Cruz, en honor del Embajador y su esposa, de la Cónsul General de Málaga, María Soledad Saldívar Romero, y de los diplomáticos que les acompañaban.

El embajador de Paraguay, Justo Apodaca. / M. G.

El acto contó con la asistencia de Autoridades civiles y militares y de una amplia representación del Cuerpo Consular de Sevilla, entre ellos el Presidente de la Asociación Consular y Cónsul de Suecia, Carlos Montesa, y el Vicepresidente de la Academia de la Diplomacia, José Carlos Ruiz-Berdejo, cónsul de Chipre.

Asistieron también destacadas personalidades del mundo de la cultura y de la empresa. Podemos mencionar entre las autoridades militares y los representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el General de Brigada Jaime Vidal Mena; Jefe de la Segunda Subinspección General del Ejercito Sur y Comandante Militar de Sevilla y Huelva, el Coronel Ignacio Rosales de Salamanca; Delegado de Defensa en Andalucía, el Coronel Pedro Herrera Gómez; Jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Andalucía, el Coronel Emilio Serrano García; Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, acompañado por su esposa, así como la Inspectora Francisca Borrero Núñez, Jefa de la Policía Local de Almonte.

El evento fue amenizado por el artista paraguayo Germán Barbúdez que con sus canciones y guitarra cautivó a los más de cien asistentes transportándoles a Paraguay con las notas de la emblemática música guaraní. Tanto el protocolo como la dirección y coordinación del evento estuvieron a cargo de María Marín.

Otra fotografía del evento. / M. G.

La visita concluyó el 1 de octubre con un encuentro empresarial organizado por Andalucía Trade, en el Hotel Rivera de Triana, donde se expusieron las oportunidades de negocio e inversión que ofrece Paraguay, y los éxitos conseguidos por empresas andaluzas que ya operan en ese País. Asistieron al encuentro representantes institucionales, empresarios y personas interesadas en profundizar su conocimiento de las características económicas de Paraguay.

Esta visita de la delegación diplomática paraguaya puede considerarse un importante paso adelante en las relaciones que unen Paraguay con Andalucía y que ven el especial protagonismo Sevilla como punto central de la unión entre pueblos hermanados por la Hispanidad.