Vox reclama al Ayuntamiento de Sevilla que aclare si está cobrando las tasas por los servicios de la Policía Local

La portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha exigido al gobierno de José Luis Sanz que aclare si se están cobrando las tasas por servicios de Policía Local. La reclamación se produce después de que un sindicato policial denunciara que no se está procediendo al cobro de estas tasas por una decisión de carácter político.

Peláez ha advertido que "sería muy grave que no se esté procediendo al cobro" de estas tasas, ya que supondría el incumplimiento de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios de competencia municipal. Esta normativa contempla especialmente los servicios motivados por la celebración de espectáculos públicos, vehículos que circulan en régimen de transporte especial y otras actividades que exijan prestaciones especiales.

La denuncia presentada por el Sindicato de la Policía Local de Sevilla ha llevado a la portavoz de Vox a solicitar explicaciones directas. "La denuncia del Sindicato de la Policía Local de Sevilla es lo suficientemente grave para que el alcalde o el delegado del área responda si se están cobrando o no las tasas por los eventos privados, por los macroeventos o por las actividades con ánimo de lucro", ha manifestado Peláez.

Petición de información sobre la recaudación hasta 2024

La formación política ha anunciado que solicitará información sobre todo lo recaudado por el gobierno municipal en el presente mandato hasta el 31 de diciembre de 2024. Según ha explicado Peláez, de no cobrarse estas tasas, "lo estarían pagando todos los sevillanos a través de sus impuestos", lo que supone una carga económica injusta para la ciudadanía.

Relación con las productividades de la Policía Local

La portavoz de Vox ha subrayado que "el Ayuntamiento de Sevilla no se puede permitir bajo ningún concepto no cobrar las tasas", especialmente teniendo en cuenta que las productividades de la Policía Local constituyen, precisamente, el gran problema de gestión del actual gobierno. En este sentido, ha señalado que no cobrar unas tasas previstas en las ordenanzas municipales "constituiría algo más que un error político".

Advertencia sobre los reparos suspensivos

Peláez ha recordado al equipo de gobierno que Vox no prestará su voto para levantar reparos suspensivos relacionados con las productividades policiales. "Anunciamos en su día que nunca más nos prestaríamos a levantar, con nuestro voto, un reparo suspensivo relacionado con las productividades y lo cumpliremos", ha afirmado la portavoz, instando al gobierno de Sanz a "reordenarlo todo y cobrar lo que corresponda" si desea poner orden en un servicio público municipal tan relevante como la Policía Local.