“Los sevillanos tienen 53 rutas nacionales e internacionales para volar este verano”

El perfil. Tinerfeña, windsurfista y viajera

Elena Cabrera se ha unido a Ryanair como parte de la inversión de la aerolínea para seguir impulsando su posición estratégica en la Península Ibérica. Cabrera, la portavoz de Ryanair para España y Portugal, es canaria, vegetariana y ha viajado por medio mundo (París, Lisboa, Ecuador, México, Australia).

Nacida en Tenerife (1983), se licenció en Lenguas y Literatura Moderna (antigua Filología) en Barcelona y cuenta con un Máster en Relaciones Internacionales. Vive en Madrid y su plan es quedarse aquí con su marido francés porque adora Madrid. Es la responsable de los mensajes, del posicionamiento de la compañía en España y Portugal

Su trayectoria ha estado ligada siempre al mundo de la comunicación, en consultoría como directora de proyectos. Habla cuatro idiomas: inglés, francés, portugués, español. Es vegetariana: no come carne pero no es vegana, no se priva del queso. Le encanta cocinar, la nutrición, en su tiempo libre y comprarse libros de cocina y hacer cursos de nutrición. Es deportista y siempre que vuelve a su tierra se lanza a hacer windsurf. Quiere ir a Dublín para practicar windsurf cuando llegue el verano.

Cuenta con más de 10 años de experiencia en comunicación corporativa, habiendo dirigido diversos proyectos de posicionamiento estratégico para marcas en España y Portugal, así como varios países de América Latina y el Norte de África.

Dispone de un gran conocimiento de los medios de comunicación. Anteriormente ha dirigido el área de Proyectos de Comunicación Estratégica Internacional en la agencia KREAB desde la oficina de Madrid.