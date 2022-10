Accionistas Unidos pide "abordar la imprescindible mejora en la gestión" del Sevilla

La mejoría experimentada en el juego del Sevilla, sobre todo tras el buen partido en Dortmund, tras la recientísima llegad de Jorge Sampaoli ha impelido a Accionistas Unidos (AU) a realizar una reivindicación que ya tenían consensuada con sus afiliados pidiendo la "mejora imprescindible de la gestión social, institucional y económica" del club.

Las aguas continúan muy revueltas en el aspecto institucional, con soterrados movimientos accionariales ante ante la deriva incierta del club con dos ejercicios económicos consecutivos con déficit, la subida de los carnés, que sembró alguna polémica que se puso de manifiesto durante el Sevilla-Borussia Dortmund con gritos de "súbeme el carné", y ante la latente amenaza de que José María del Nido quiera seguir abordando su asalto al poder.

En este contexto hay que situar este comunicado, que, según ha podido saber este diario de fuentes de AU, ha sido emitido ahora por esa incipiente mejora deportiva con Sampaoli, y no durante el periodo de incertidumbre con Julen Lopetegui porque la plataforma no quiso expresarse para no "colaborar en el declive del equipo", para darle "prioridad" a la preocupación principal del aspecto deportivo que lo accionarial.

El comunicado, pese a esa mejoría, constata la "gran preocupación e inquietud" por la "deficiente gestión social, institucional y económica, imputable al actual consejo de administración del Sevilla".

Entre las inquietudes transmitidas en el comunicado destacan la "sensación de desgobernanza e improvisación en la gestión del club", "la falta de transparencia en asuntos de enorme trascendencia", como el "futuro del Ramón Sánchez-Pizjuán" o "la desatención a nuestros socioes, abonados y a las nuevas generaciones".

Comunicado íntegro de Accionistas Unidos

La actual situación deportiva del primer equipo del S.F.C. nos provoca una gran preocupación e inquietud, compartida por el sevillismo. A ello se une una deficiente gestión social, institucional y económica, imputable al actual Consejo de Administración del Sevilla Fútbol Club.

Se transmite al sevillismo una sensación de desgobernanza e improvisación en la gestión del club, unido a una falta de transparencia en asuntos de enorme transcendencia para el sevillismo, como es el futuro del Ramón Sánchez-Pizjuán, que ya traía un antecedente con la ausencia de empatía en dos aspectos vitales para el presente y el futuro de nuestro club: la desatención a nuestros socios, abonados y a las nuevas generaciones.

Accionistas Unidos muestra su preocupación y disconformidad con la gestión en los ámbitos expuestos, sin que nos sintamos representados por algunas decisiones que han socavado la confianza que depositamos en los actuales dirigentes del club en la última Junta General de Accionistas.

Terminamos este breve comunicado para hacer un llamamiento, desde nuestra representación social del sevillismo minoritario de base, a las grandes familias que controlan el accionariado del Sevilla Fútbol Club, para que pongan todo su empeño, todos sus esfuerzos y toda su capacidad para sacar a nuestro querido club de la situación deportiva en la que se encuentra.

Aunque ahora lo prioritario es ayudar a la plantilla, al cuerpo técnico, y a la dirección deportiva del club, a salir cuanto antes de esta preocupante dinámica deportiva en la que estamos inmersos, habrá que abordar con posterioridad, la imprescindible mejora en la gestión social, institucional y económica.

¡Viva el Sevilla Fútbol Club!

En Sevilla, a 12 de octubre de 2022