Acuña: "Estamos muy concentrados y muy entusiasmados"

Marcos Acuña, desde las entrañas del Juventus Stadium, expresó sus valoraciones sobre el partido de ida de las semifinales de la Europa League, que jugará el Sevilla este jueves ante la Juventus, a partir de las 21:00. El futbolista ha sido el portavoz de una plantilla que ha viajado en una fecha muy señalada, el decimoséptimo aniversario de la hazaña memorable de Eindhoven.

El argentino, parco en palabras, fue preguntado por cómo ve las posibilidades del Sevilla ante un equipo del potencial enorme de la Juventus: "Eliminamos a un gran equipo como es el Manchester, pero antes también eliminamos a otros grandísimos equipos, así que el camino no ha sido fácil. Nos preparamos muy bien, estamos muy concentrados y muy entusiasmados por jugar mañana y trataremos de dar lo mejor para llevarnos algo de acá".

En la Juventus se reencontrará con dos argentinos que fueron campeones del mundo con él en el Mundial de Qatar, Leandro Paredes y Ángel di María. También fue preguntado por ellos, aunque no quiso personalizar al valorar las cualidades de la Juventus. "Más allá de ellos dos, que son compatriotas y amigos, tienen muy buenos jugadores. Trataremos de hacer todos lo mejor, si me toca jugar o no ya se verá. El compañero que juegue lo va a hacer de la mejor manera. Trataremos de parar lo que son ellos: tienen muy buenos jugadores de mitad del campo para delante, son muy desequilibrantes. Debemos tratar de dar lo mejor para que no puedan hacer nada".

Por último, habló de cómo vive las vísperas de una cita tan trascendental como esta, la antesala de una final europea. "Como todos los partidos de mi carrera, siempre con tranquilidad, esperando el partido concentrado, estudiando al rival. Creo que es la mejor manera es estudiarlo y estar lo más tranquilo posible para el partido".