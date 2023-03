Acuña: "Nos dan las herramientas para sacar los partidos adelante y no las entendemos o no sé"

El argentino Marcos Acuña, defensa del Sevilla, admitió este sábado, tras la derrota por 6-1 frente al Atlético de Madrid, que su equipo jugó "muy mal", responsabilizó a los futbolistas más allá del entrenador y remarcó que esto "ya sobrepasa todos los límites".

"La sensación siempre es mala. Jugamos muy mal. Ya no se trata sólo del entrenador, sino sólo de comprender los jugadores el juego que necesitamos. Nos dan las herramientas para sacar los partidos adelante y no las entendemos o no sé. Ya sobrepasa todos los límites. Jugamos muy mal y por eso nos llevamos esta dura derrota", declaró a 'Movistar'.

"Tenemos que levantar la cabeza y ya pensar en el próximo partido para tratar de llevarnos los puntos", añadió el jugador, que también habló de la expulsión de Pape Gueye: "Es más de lo mismo. Es lo que se habla siempre. Queda reflejado que quieren ser protagonistas ellos".