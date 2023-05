El Barça piensa en Fernando Navarro en la reestructuración de su área técnica

Pese a que Monchi se apresura a desmentir que esté pensando en dejar su cargo de director general deportivo de cara a la próxima temporada, los rumores se disparan en esta época del año y si antes los dimes y diretes del mercado se circunscribían única y exclusivamente a jugadores y entrenadores, el mundo de la dirección deportiva y la gestión también gana terreno en este circo de mentiras, medias verdades y desmentidos.

Ya se empezó a escuchar –tras la salida de Víctor Orta del Leeds– que el que fuera mano derecha del isleño podía sustituirlo en el Sevilla, tras lo que Monchi, a sus íntimos, ha insistido en desmentir que esté ènsando en abandonar.

Ahora, desde Cataluña se asegura que el Barcelona piensa en Fernando Navarro, hombre de confianza en la actualidad del de San Fernando, para cubrir un hueco en la reestructuración de la dirección deportiva del club azulgrana ante la salida de Mateu Alemany. Mundo Deportivo ha asegurado que el principal candidato para el puesto de director deportivo es el portugués Deco, pero que Fernando Navarro podría formar parte de su equipo si, como parece, Jordi Cruyff dice adiós. El ex lateral sevillista es amigo de Xavi Hernández, con quien coincidió en el vestuario del Barcelona, y la experiencia que ha ganado en el Sevilla y su conocomiento del mercado serían avales más que sufiente para dar el salto al Camp Nou, aparte de ser un jugador salido de su cantera y buen conocedor de cómo funciona el club.

Pese a todo ello, son simplemente rumores de momento, y hay quien apunta que Navarro sería otro candidato a relevar a Monchi. Éste, no obstante, volvía a aclarar que su futuro sigue estando en el Sevilla. El domingo por la noche, en Canal Sur TV lo recalcaba.“Mi ilusión, mi deseo de seguir en el Sevilla, sigue intacto. No es un año cualquiera, es un año en el que no hemos hecho cosas bien, no seríamos buenos gestores si pensásemos que no ha pasado nada”, decía el gestor nervionense, que no, obstante, no es rotondo del todo al hablar sobre su futuro en el cargo que ahora mismo ostenta: “El futuro de Monchi es el miércoles coger un avión para ir a Turín, pelear y ayudar al equipo para seguir soñando. Ahora mismo lo que el sevillismo quiere es saber si su equipo va a darle otra noche de gloria. Cuando termine la temporada hablaremos. Yo me veo el año que viene en Sevilla, pero esto no es una cosa que uno decide solo. Lo tenemos que valorar, hablarlo con el club... porque el año tiene que servirnos para aprender, ver dónde nos hemos equivocado e intentar no repetir errores. Después de un año tan difícil, permitidme, durante 15 días, ayudar y disfrutar de lo que me toca vivir”, decía el director general deportivo, una figura sobre la que siempre