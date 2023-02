Sampaoli: "Cuando no entras al juego se hace muy complejo"

Jorge Sampaoli ha dado su valoración de la inquietante derrota del Sevilla en el Camp Nou, con una imagen dolorosa y una forma de perder dañina para los ánimos del equipo, tras perder "ante un gran equipo, que funciona muy bien y que ahora mismo está en un nivel superior al resto".

El técnico sevillista explicó en SFC Radio qué intentó hacer con los dos cambios al descanso, al dar entrada a Lamela y Bryan Gil por Óliver Torres y En-Nesyri. Unos cambios que no dieron frutos, sino todo lo contrario. "Queríamos reflejar un poco la parte de arriba, porque estábamos muy lejos del arco rival, y decidimos modificar un poco para que Rakitic nos pudiera permitir un poquito más de juego, porque en el primer tiempo más allá de que sostuvimos bien estuvimos demasiado tiempo detrás de la pelota, no lo logramos jugar", explicó.

"La variante era entrar con wingers (extremos, Lamela y Bryan Gil) y con un volante más para controlar más el balón (Rakitic de falso 9), pero lamentablemente el Barcelona encontró más los espacios, y aprovechó en lo que no aprovechó en el primer tiempo", argumentó Sampaoli sobre su decisión táctica.

Derrota y lesión de Acuña

El entrenador reconoció que no salió bien el plan. "Cuando no entras en el juego, se hace muy complejo. Las piernas se van agotando, ellos van encontrando más los espacios... Lo que pasó en el partido".

Sobre la lesión de Acuña, que se retiró en la segunda parte lesionado y apunta a dolencia muscular incierta en el pubis, su zona peligrosa, dijo: "No vi a Marcos todavía, sé que es una lesión en el aductor".

Primer tiempo muy atrás

Sampaoli reconoció que el Sevilla aguantó al Barcelona en la primera parte, pero... "En el primer tiempo el equipo sostuvo al Barça, pero estuvo muy hundido, no generábamos con la pelota y así nos podía llegar al arco". De ahí que hiciera esos cambios que no dieron resultado. "Al tener un centro delantero tan lejos del área, el plan alternativo era poner dos puntas en las bandas y jugar con Rakitic cerca de los volantes, para tener superioridad en el medio, pero nunca tuvimos el control del balón y tampoco generaron los cambios, no generaron ninguna modificación estructural".

El técnico sevillista continuó con su explicación en la sala de prensa. "Cuando un rival con la calidad y precisión que tiene este equipo tiene mucho el balón en algún momento te va a dañar. Sin tener el balón no se puede controlar al rival, Nos faltó juego, al no jugar el Sevilla, el rival se sintió cómodo. Creíamos que con dos futbolistas más verticales, más veloces, podríamos llegar aun sacando al centro delantero. Pero de todos modos no pudimos contrarrestar lo que estaba pasando".

Pasar página ya

"Después del primer gol, el equipo lo sintió y empezó a readaptarse. Pero el orden defensivo del primero tiempo, si el rival hubiera concretado habría pasado lo mismo que en la segunda", reconoció Sampaoli, que puso ya la vista en el Mallorca al ser preguntado si la dureza de la derrota será perniciosa para el equipo. "Nosotros tenemos que pasar página urgentemente. A nadie le gusta perder. Pero ahora hay que recuperarse y jugar un partido totalmente diferente por el rival el sábado", dijo sobre el próximo encuentro ante el Mallorca.