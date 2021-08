El Barcelona llama para hacerse con Luuk de Jong

Las últimas horas de los mercados de fichajes siempre son frenéticas y la actual ventana no iba a ser menos. Y aunque el director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, había avalado la continuidad de Luuk de Jong tras frustrarse su salida al PSV Eindhoven, esta misma tarde ha llamado el Fútbol Club Barcelona al club de Nervión para hacerse con el delantero, a quien bien conoce Ronald Koeman de su etapa en la selección neerlandesa. Lo adelanta el diario As. Fuentes cercanas al club confirman ese interés de última hora y las partes dialogan.

El preparador azulgrana ha insistido en la necesidad de reforzar la delantera y, con las enormes dificultades económicas que atraviesa la entidad catalana, sus ruegos han caído en saco roto hasta que, ya a la desesperada, el club trata de satisfacerle con una gestión de última hora. El tiempo juega en su contra. De Jong termina contrato en 2023, luego no hay que descartar la posibilidad de una cesión haciéndose cargo el Barça de la ficha o incluso un intercambio con algún jugador (¿Pjanic?).

Si finalmente no cristaliza esta operación, De Jong seguirá en el Sevilla como tercer delantero. No le faltarán ocasiones para jugar, y más cuando En-Nesyri se marche con Marruecos a la Copa de África en enero. "Luuk ha sido el que no ha querido ir al PSV porque está convencido de que puede aportar y yo creo que así será, es un magnífico profesional, de los que gusta tener en el grupo", comentaba este mediodía Monchi.