Bono, en París para la gala The Best

El Sevilla no está para muchas galas ni reconocimientos particulares después de la fea y dura derrota ante el Osasuna. Pero la agenda social es la que es y ha llevado hasta París a Bono. El meta marroquí es uno de los tres porteros que se disputan el trofeo The Best, un premio con el que la FIFA premia al mejor en cada categoría del año anterior.

Tiene toda la lógica del mundo que fuera elegido para esta terna junto al argentino Emiliano Dibu Martínez y el belga Thibaut Courtois después de su gran año 2002, en el que ganó el Trofeo Zamora en la Liga y contribuyó al histórico cuarto puesto de Marruecos en el Mundial de Qatar.

Nos espera una noche muy especial en París 🤩Esta noche se entregan los premios #TheBest FIFA Football Awards, en los que conoceremos a las superestrellas de todo el mundo coronadas en una serie de ilustres categorías. — FIFA.com en español (@fifacom_es) February 27, 2023

La votación para The Best entre el pasado 22 de noviembre de 2022 y el 10 de diciembre, a través de dos rondas de votación realizada por un grupo de expertos de la FIFA y otros grupos externos al organismo del mundo del fútbol. Después de una primera selección con listas de candidatos ya se forma un jurado para seleccionar los galardonados en cada categoría.

❤️🧤 𝐆𝐫𝐚𝐧 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐢𝐫 𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐁𝐨𝐧𝐨 𝐞𝐧 𝐏𝐚𝐫í𝐬. 🇫🇷 #TheBest pic.twitter.com/VmAuHNqTJa — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 27, 2023

Recientemente, Bono cedió su Trofeo Zamora al museo del Sevilla, con mucho orgullo y alegría, demostrando su generosidad y su gratitud al club con el que ha llegado a tan altísimas cotas a nivel internacional.

La gala se celebra este lunes 27 de febrero a partir de las 21:00 en París. Y podrá ser visto tanto a través de FIFA TV, en streaming, como por televisión convencional, en abierto a través de Gol Play.