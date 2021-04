Caparrós, sobre el Sevilla y la Liga: "¡Ojo al tapado!"

Habría sido impensable que Joaquín Caparrós, en uno de sus puestos de responsabilidad en el Sevilla, hubiera dicho lo que ha declarado como seleccionador de Armenia: "¡Ojo a un tapado, ¿eh?, ojo!". Se refirió así en la Cadena Cope a la apretadísima disputa por el título de Liga que habrá en el sprint final, con los cuatro primeros en seis puntos, un hecho inédito en quizá décadas en el campeonato español. Y el tapado, obviamente, es el Sevilla.

La distancia hace que el actual seleccionador de Armenia, donde se ha convertido en un ídolo por su papel y su forma de arengar a sus futbolistas -tuvo mucho éxito su petición del himno nacional armenio tras un triunfo- le permite ver las cosas con más objetividad. Y es un hecho objetivo que el Sevilla es uno de los candidatos a la Liga, más por la distancia en la clasificación que por la realidad de la capacidad técnica o presupuestaria.

Los favoritos son los que son, pero, como dijo Caparrós, ojo al Sevilla. "La Liga está muy apretada y ojo a un tapado, eh. Ojo. Que todo el mundo echa las cuentas, va de tapadito, se están pegando entre los tres y el Sevilla está chupando rueda. Ojo. Está muy fresco, no tiene ninguna competición más. Quedan puntos y hay que jugarlos, ¿eh?", dijo en su intervención radiofónica.

El técnico utrerano habló de varios asuntos, no sólo de la disputa por el título de Liga. También de la fina l de la Copa del Rey que este sábado se juega en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja, entre el Athletic Club, donde sigue teniendo enorme predicamento, y el Barcelona.

"El Athletic debe tener en la retina que hace poco le ganó un título al Barcelona. Y el Barcelona igual sabe que el Athletic le puede hacer daño porque ya le quitó un título. El Barcelona está deseoso de conseguir un título, es importante para un club como el Barça para no quedarse en blanco si no puede ganar la Liga", manifestó el ex entrenador del Sevilla.