Castro: "Es el momento de dar la talla para estar en otra final"

José Castro, como es habitual en cada viaje, "y este es el décimo este año", ha atendido a la prensa desplazada con el Sevilla una vez aterrizada la expedición en Turín, donde este jueves el equipo de José Luis Mendilibar juega la ida de las semifinales de la Europa League. "Por qué no podemos ser finalistas otra vez, siempre respetando a un equipazo como al que nos vamos a enfrentar", dijo.

"Las sensaciones sólo pueden ser buenas. No sólo porque en este torneo somos capaces de hacer cosas diferentes a los demás, no sólo porque somos el único equipo español vivo en Europa junto al Real Madrid, no sólo por lo que hemos conseguido desde 2006 para acá, tantísimos títulos (diez entre nacionales e internacionales), sino porque el equipo nos está dando motivos de alegría en el último mes y medio", comenzó diciendo el presidente del Sevilla.

Momento para dar rienda suelta a los sueños

"La temporada ha sido no mala, sino bastante mala, y desde hace mes y medio el equipo ha cambiado, fruto de que la plantilla era buena y ahora desde los últimos ocho partidos creo recordar que hemos ganado cinco partidos, hemos empatado dos, hemos perdido uno. Ahora tenemos una eliminatoria muy, muy difícil, con la Juve, pero también era muy, muy difícil con el Manchester. Pero el momento del equipo es bueno y nos anima a soñar".

Castro defendió la valía de la plantilla del Sevilla y el giro que ha experimentado con José Luis Mendilibar: "El fútbol es así y tiene estas cosas. Si la plantilla no hubiese sido buena, no habría sido capaz de llegar a las semifinales de la Europa League y de salir de ahí, de un sitio que no nos correspondía. Hasta hace mes y medio, la nota era deficiente y ahora vamos en la línea de cumplir un objetivo importante. Quedan cinco partidos en la Liga, donde se juega todo, y vamos a intentarlo todo para que la nota sea al final del curso lo mejor posible".

Eliminatoria dificilísima, pero...

Evidentemente, la diferencia entre Juventus y Sevilla es más que evidente: "Lo dicen los jugadores y los presupuestos, estamos hablando de Pogba, de Di María, de Cuadrado, de Vlahovic..., una plantilla extraordinaria. Pero estoy seguro de que a la Juventus tampoco le ha agradado tener que jugar con el rey de la Europa League, que es el Sevilla Fútbol Club mientras siga teniendo más títulos que los demás. La eliminatoria es difícil, dificilísima. El partido es importantísimo y luego nos quedaría otro partido en casa y el Sevilla en casa es fuerte con una atmósfera como la que somos capaces de crear y somos capaces de cualquier cosa".

Al margen de la enjundia y el presupuesto de la Juventus, la eliminatoria "no es igualada en lo económico ni en lo deportivo, sí en lo anímico". "En lo anímico sí está igualada, porque quién nos va a quitar a nosotros la ilusión de llegar a una séptima final, sería extraordinario. Las diferencias las hay y hay que demostrarlas en el terreno de juego. Nuestra plantilla está en un magnífico momento a pesar de las bajas y confiamos en ella. Es el momento de dar la talla para llegar a una final que sería una forma de darle un colofón bueno a una temporada mala".

Mendilibar, una renovación en el aire

Un asunto por el que fue preguntado más de una vez fue la opción de la continuidad de Mendilibar: "El entrenador está haciendo una labor magnífica, ha ordenado el equipo y estamos enormemente contentos con él. Ojalá que podamos decir al final de la temporada no que acertamos, que eso ya es seguro, sino que hemos acertado notable o sobresalientemente".

Sin embargo, no quiso abordar ahora ese asunto. "No es momento de hablar de pasado ni de futuro, sino de presente, de intentar pasar esta eliminatoria, de sumar los máximos puntos posibles. No tenemos ningún compromiso con José Luis, más que el que él está ganándose, y no vamos a tomar ninguna decisión antes de que termine una temporada en la que hemos errado y en la que tenemos que estudiar muy bien qué hemos hecho mal para que no vuelva a ocurrir".

No perder y confiar en la magia de Nervión

"Cualquier resultado que sea no perder es bueno. Yo un empate lo firmaría ya y que nos jugáramos las papas en el Sánchez-Pizjuán", dijo el dirigente utrerano al ser inquirido por el resultado que espera.

Castro mostró su confianza en la nueva ilusión y sinergia entre equipo y afición para el partido de vuelta, que espera embocar con el Sevilla metido en la eliminatoria. "Jugar en el Sánchez-Pizjuán para cualquier equipo por difícil, por bueno, por calidad y por presupuesto que tenga el rival, es muy difícil cuando se unen afición y equipo... Estas eliminatorias suelen ser de resultados cortos y de aprovechar las ocasiones que se tengan. La afición del Sevilla está ilusionada después de todos los meses que hemos pasado tan mal y eso ya nos tiene contentos"

Sin dudas sobre la continuidad de Monchi

Otro asunto que inquieta al sevillismo es el futuro inmediato de Monchi. Ahí se mostró convencido Castro de su continuidad y centró el discurso de nuevo en el presente, en la Juve. "Monchi tiene contrato en vigor y no hay nada que nos haga pensar que no continúe. Pero reitero que es momento de presente, de la Juve, y no hay por qué pensar ahora que se vaya a ir".

"De Mendilibar podemos hablar todo lo que queráis, yo he dicho que no es momento hablar de renovación, Pero hay algo que no engaña a nadie, que son los resultados... Y no se puede discutir que desde que llegó Mendilibar ha ordenado al equipo y el equipo está obteniendo muy buenos resultados. Contento con Mendilibar, no, súper contento", volvió a decir, al ser insistido.

Una fecha para conmemorar, Eindhoven 2006

Tuvo que volver a Mendilibar de nuevo Castro. "Es un magnífico entrenador que está demostrando con los partidos y los resultados el buen hacer con nuestra plantilla y cuando termine la temporada, con tranquilidad, tomaremos las decisiones que creamos necesarias para que el nuevo proyecto no tenga los problemas que hemos tenido en este".

Y por último habló de la efeméride que el Sevilla cumple este 10 de mayo en Turín. "Hace 17 años ganamos en Eindhoven la primera Copa de la UEFA, después de 58 años sin ganar nada. Así que imaginen qué buen día es para que los sevillistas recuerden todo lo que hemos hecho, que es muy grande. No creo que ningún equipo en Europa haya crecido tanto y conseguido tantos títulos. Creo que en el siglo XX habíamos jugado 30 partidos en Europa y en lo que llevamos de XXI llevamos 210 partidos... Luego la gente se extraña cuando en la puntuación UEFA estamos tan alto, eso es porque hemos ganado muchos partidos en Europa. Es una buena efeméride, 10 de mayo, cuando llegó el primer título, luego vinieron muchos más".

"Creo que somos el único equipo con el Real Madrid que en los últimos ocho años hemos llegado a octavos de final en Europa como mínimo", se explayó el presidente blanquirrojo. "Hemos tenido un mal año, que también les ocurre a los equipos más grandes, pero creo que hemos rectificado en diciembre para que ahora tengamos estas alegrías, la posibilidad de que juguemos en Europa, que sólo la tienen cuatro equipos en Europa y uno de ellos es el Sevilla. ¿Otra vez? Sí, otra vez".