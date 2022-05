Castro: "Lopetegui se ha ido de vacaciones y la reunión será para planificar"

No habrá reunión con Julen Lopetegui para consensuar su continuidad. Es lo que se concluye de las últimas declaraciones de José Castro, quien ha asegurado en Canal Sur Radio que no es posible ahora sentarse con él porque ya está de vacaciones y que la próxima reunión que habrá será ya para planificar la próxima temporada, en la que habrá muchos cambios, empezando por salidas relevantes que dejen dinero.

Quizá ha sido el propio Lopetegui el que ha puesto la guinda a la incertidumbre sobre su futuro, al mostrarse esquivo sobre las últimas preguntas de la prensa. "Ya he contestado a eso muchas veces, el club también yo yo no podemos estar contestando a ese asunto todos los días", dijo tras el triunfo ante el Athletic, con casi calcadas palabras que las que empleó en la previa.

Y este lunes ha sido el propio presidente el que ha reiterado el mensaje que el club ha venido transmitiendo. O sea, Castro ratificó la continuidad del técnico: "Ya lo hemos dicho muchas veces. Lopetegui tiene dos temporadas más con nosotros, y no hay ninguna reunión hoy con él porque se ha ido de vacaciones. Ya la tendremos seguro para planificar. No podemos pensar en otra cosa que su continuidad".

El dirigente utrerano era preguntado por la reacción de la afición en el estadio, más contundente a favor de Lopetegui que en las redes sociales y en los mensajes de la calle. Su nombre volvió a ser coreado ante el Athletic, con algunos pitos contestarios. "Hace once jornadas, en el Sevilla-Betis, también la afición coreó el nombre de Lopetegui. La afición tiene la sabiduría suficiente para saber que hemos logrado de nuevo una clasificación de Champions, y por tanto hay que estar contento con los profesionales que tenemos", argumentó el presidente blanquirrojo.

Esto no quitó que Castro volviera a afirmar que hay que realizar una reflexión interna profunda, para valorar todo lo que ha pasado en la temporada más compleja y dura que se recuerda en el Sevilla, usando las palabras de Lopetegui y Monchi. "Los resultados están ahí, y somos autocríticos porque en los últimos diez partidos hemos estado muy mal, con muy mal juego. Es una realidad. Pero hemos de valorar la temporada completa, además de las dos anteriores".

La necesidad de vender

Una de las cuestiones a tratar en profundidad será la planificación y la necesidad de vender. "La pandemia nos trajo un déficit importante, en el verano pasado tuvimos una oferta importante por Kounde y no se vendió porque estimamos que no era la idónea, en invierno por Diego Carlos… Eso eternamente no puede ser, porque no tenemos el presupuesto de los tres equipos que tenemos por encima", argumentó Castro.

Así, volvió a defender el modelo de vender para crecer, que se ha paralizado en las tres últimas temporadas. "A nadie escapa que nosotros hemos crecido vendiendo, pero hace dos o tres temporadas que no hemos vendido prácticamente nada. No tenemos la obligación de vender, pero si hay ofertas que sean fuera de mercado, como hemos hecho siempre, lo haremos y traeremos a otros que nos den gloria deportiva y económica".

El modelo del éxito: "Es la única forma de soportar las nominas que tenemos. Haremos un equipo ilusionante, no quepa duda. Esto lo hacemos nosotros una y otra vez”.

Posibilidad abierta de salidas y entradas: "Es posible. Y vendrán otros, como siempre ha ocurrido. Hay una dirección deportiva, quien manda en el club, pero se cuenta con Lopetegui. Es el técnico que tiene que poner a los jugadores. No nos va a temblar el pulso si hay que hacer alguna venta".