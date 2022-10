José Castro no descarta la huelga en la Liga por la Ley del Deporte

El fútbol español está patas arriba y con amenaza de parón, de huelga de los clubes para que no continúe la Liga si el Congreso de los Diputados aprueba la nueva Ley del Deporte sin las enmiendas que el PP, en un principio, presentó a instancias de los representantes mayoritarios del fútbol. Pero los movimientos subterráneos, las reuniones al más alto nivel de ciertos mandamases del fútbol con dirigentes políticos han provocado un grave cisma, otro más, después de que los clubes descartasen el parón como forma de presión.

Esta tarde se reúne la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso, con la posibilidad de que se apruebe seguramente la ley con el apoyo de PSOE y PP y contra el criterio de Podemos, socio de Gobierno del PSOE. El galimatías es tremendo y todo apunta a la figura de Florentino Pérez. Sin meterse en tanto detalle, José Castro aseguró en la noche del lunes que la mayoría de clubes está contra el articulado de la ley, porque seguiría primando los privilegios de los grandes y le quitaría poder a los clubes ante la amenaza de la Superliga.

Desvela @elconfidencial que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se niega a reunirse con representantes de @LaLiga, después de retirar las enmiendas a la nueva Ley del Deporte, para dar su apoyo al Gobierno (PSOE-Podemos) tras almorzar con Florentino Pérez

"Estamos muy enfadados. Esta Ley del Deporte, después de que se hayan retirado enmiendas que en principio parecía que iban a salir adelante, debilita enormemente la Liga y tenemos que convencer a nuestros políticos de que esto es muy negativo para los intereses de la mayoría", dijo Castro en una intervención en GOL TV.

El presidente del Sevilla asegura que LaLiga, o sus 39 clubes excepto los tres que sí apoyan el articulado tal y como está en origen (Real Madrid, Barcelona y Athletic), sin esas enmiendas retiradas a tres de sus artículos, está "muy enfadada" y no descartó movimientos para impedir la implantación de la nueva Ley del Deporte. "Nos hemos reunido con el ministro de Cultura y Deportes y con sus asesores. Les hemos explicado la situación, ellos entienden que no están a favor de la Superliga para nada, todo lo contrario, pero la realidad es que hay frases en el articulado sin que las enmiendas las hayan cambiado y hay posibilidad de que eso ocurra".

Pepe Castro, presidente del @SevillaFC "Esta #LeyDeporteParaTodos debilita a LaLiga y es muy negativa para todos" "He dimitido como Vicepresidente de la RFEF porque se ha faltado el respeto al Sevilla FC"

Según el dirigente utrerano, los clubes van a intentar pararla como sea: "Eso no lo podemos soportar en ningún caso. Vamos con claridad meridiana con el diálogo, vamos con claridad meridiana con resolver un problema que es de todos, pero no nos temblará el pulso y si tenemos que tomar decisiones, ojalá que no porque no serían buenas para nadie, pero lo haremos para defender los derechos de los 39 clubes (todos los de LaLiga, Primera y Segunda División, menos Real Madrid, Barcelona y Athletic Club), los derechos de la Liga y los derechos de todas las aficiones".

El problema es que la nueva ley deja expedito el camino para que los grandes puedan reiniciar su proyecto de la Superliga sin ningún tipo de cortapisa por LaLiga. Les quita armas a los clubes en pro del capricho de los privilegiados de siempre, según la postura de la patronal de clubes. "Esto sería empobrecer de nuevo los equipos, habría menos competitividad. Porque al final sólo quedarían los grandes, aquellos que siempre juegan competiciones europeas y tendrían unas posibilidades económicas diferentes a las que hay ahora. Ahora el Villarreal, el Sevilla… pueden ganar títulos. De otra forma no podría ser, quedarían para los mismos".

"Es una barbaridad y el resto de Europa está en contra. ¿Cómo en España están nuestros políticos a favor? No tiene ningún sentido", añadió, en referencia a que en Inglaterra o Italia, por ejemplo, sí hay una legislación específica contra esa libertad a ultranza de los clubes para separarse de las competiciones reguladas.

La dimisión de la RFEF

Otro asunto que tocó en GOL TV José Castro fue su dimisión como miembro de la directiva de la Real Federación Española de Fútbol. Todo viene a raíz de los whatsapps de Luis Rubiales en un foro familiar y la negativa del presidente federativo de pedir disculpas. "He dimitido porque de todos es sabido esos mensajes de Whatsapp en los que se ha visto incluido el Sevilla en una serie de desprecios, de falta de respeto, con el Sevilla y con la afición del Sevilla. El presidente del Sevilla, después de haber dado la posibilidad de que hubiese pedido disculpas, no lo ha hecho a lo largo de los días y evidentemente yo no puedo estar en un sitio donde se ha faltado el respeto al Sevilla y a la afición del Sevilla", argumentó Castro.