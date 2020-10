El director general deportivo del Sevilla, Monchi, ha valorado este mediodía el estreno del equipo de Julen Lopetegui en la fase de grupos de la Champions y la entidad del primer rival, el archirreforzado Chelsea. El ex guardameta ha hecho una amplia reflexión sobre el momento que vive el equipo deportivamente y las aspiraciones de una plantilla construida con muchísima ilusión.

"Nos estrenamos en un escenario magnífico, con mucha historia y ante un equipo construido para llegar muy arriba. El primer partido nos va a enseñar de primera mano lo que es la competición", ha comentado el ejecutivo nervionense, consciente de que las diferencias entre la Europa League y la Champions son considerables, aunque el crecimiento sigue siendo una realidad. "Evidentemente las distancias entre la Europa League y la Champions se han acortado de manera progresiva y continua. No hay la diferencia que podría haber hace 15 ó 20 años, pero la diferencia es que hay muchos más buenos equipos. Es difícil no encontrarse con un histórico, un equipo con una gran capacidad de inversión o una plantilla de calidad".

Para Monchi, estar hoy en Stamford Brigde es un gran logro y un paso muy importante. "Significa el premio a una temporada dura como la del año pasado, donde peleamos con todas nuestras fuerzas por los objetivos. También un reconocimiento a la trayectoria del club, porque el Sevilla merece estar en esta competición y la Champions merece tener al Sevilla. Es un cruce de caminos. También significa algo por lo que estamos apostando, por esa continuidad en esta competición que nos permita que sea una palanca en el crecimiento económico y deportivo del club".

El calendario: "Siempre digo que lo ideal es jugar el último partido ante el rival a priori más débil, pero es absurdo y si fuese así preferiría también cambiarlo. Hay que jugar contra todos y sin público llenando los estadios el matiz de casa o fuera no va a marcar mucho. Es un grupo con algo de trampa, donde el equipo del bombo 4 es de los más fuertes que había. Es verdad que el Krasnodar no era de los más fuertes del bombo 3, pero el Rennes es un equipo que el año pasado hizo una temporada magnífica y que este año está peleando en los puestos de arriba. Es un grupo que no es fácil".

Covid-19. "Habrá lesiones por estiramientos, torceduras, golpes y también por el virus. Hay que convivir con ello y desgraciadamente está ahí, no se ha ido sino más bien lo contrario. Por mucho que estemos en una burbuja y seamos precavidos, vivimos y compartimos la vida con mucha gente. Intentaremos que haya los menores casos posibles y que sean lo más asintomáticos posible. Y que, si puede ser uno, mejor que un brote. Intentamos controlarlo todo, pero hay un margen de suerte importante porque donde menos te lo esperas, surge. En nuestro caso siempre han sido casos externos a la ciudad deportiva, pero algún día ocurrirá e intentamos poner los muros para que no se agolpen los casos".

El rendimiento de Rekitic: "Ivan ha jugado partidos como éste muchas veces. Tiene una experiencia que nos va a venir muy bien. Está creciendo y aunque parezca que no, necesita una adaptación, porque viene de un entorno distinto. Cada vez se acerca más al Rakitic que todos deseamos y hoy es un día importante para él y para otros jugadores con experiencia, como Fernando, Jesús Navas o De Jong".

Objetivos en la Champions: "El primero es estar entre los dos primeros. Es complicado porque los otros tres pensarán lo mismo. A partir de ahí veremos, pero lo principal es pasar la fase de grupos. Ponerle puertas a la ilusión de la gente no tiene que ser mi objetivo. Yo tengo que transmitir objetividad y ser lo más sensato posible. Me gustaría decir que vamos a pelear este año LaLiga y la Champions, pero creo que queda muy bien para un titular, pero no es la realidad. Tenemos que consolidarnos arriba y no va a ser fácil, porque el Sevilla nunca lo ha hecho habitualmente. Hay equipos como el Villarreal, Valencia, Real Sociedad, Athletic o Betis y quito a los tres de siempre. Hay rivales importantes y tenemos que consolidarnos para, a partir de ahí, empezar a soñar".

Su último partido de Champions con el Sevilla (en Leicester): "Vuelvo a Reino Unido. Aquel fue un día muy amargo por circunstancias que no vienen al caso a nivel personal pero sobre todo a nivel deportivo. Fue una noche dura, porque ya tenía en la cabeza mi salida y quería salir de otra manera. Para mí es un poco la revancha de poder recuperar aquello que se perdió en ese partido".