Convocatoria del Sevilla para Manchester sin Joan Jordán

Como era de esperar, José Luis Mendilibar no puede contar con Joan Jordán para el partido de este jueves en Old Trafford. El mediocampista catalán no se ha ejercitado este martes tampoco y no formará parte de la expedición sevillista que viaja este miércoles por la mañana a Mánchester.

Mendilibar ha hecho apenas un cambio respecto a la lista que dio para el partido ante el Celta. Entra Ocampos, que cumplió sanción en la Liga, por Pape Gueye, dado que el mediocampista franco-senegalés no está inscrito en Europa.

En la lista siguen estando Marcao, Rekik y Papu Gómez, que ya van haciéndose a la dinámica del grupo tras superar sus respectivas lesiones de larga duración.

Los elegidos para viajar a Mánchester son: Bono, Dmitrovic, Alberto Flores; Jesús Navas, Montiel, Badé, Marcao, Nianzou, Rekik, Acuña, Alex Telles; Gudelj, Fernando, Óliver Torres, Rakitic, Papu Gómez; Ocampos, Lamela, Bryan Gil, Suso; Rafa Mir y En-Nesyri.

El Sevilla viajará este miércoles por la mañana hacia Mánchester, donde, una vez aterrizado, atenderá como es habitual José Castro a los medios desplazados. Por la tarde serán las ruedas de prensa oficiales de Mendilibar y un jugador antes del entrenamiento en Old Trafford.