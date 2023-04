Joan Jordán, baja casi segura del Sevilla en Mánchester

El Sevilla ha realizado en la mañana de este martes el último entrenamiento antes de viajar este miércoles temprano hasta Mánchester para el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League en Old Trafford. La sesión no ha presentado novedad alguna.

La falta de noticias incide en la ausencia de Joan Jordán, que ya no fue convocado para jugar con el Celta por un problema en el tendón de Aquiles y que el lunes tampoco se ejercitó. Así pues, es improbable que viaje para el encuentro con el Manchester United, ante el que tampoco puede jugar Pape Gueye, al no estar inscrito.

Lo lógico es que Joan Jordán no fuerce en Old Trafford, dado que José Luis Mendilibar lo puede necesitar en Mestalla. Ante el Valencia será baja Pape Gueye. Dado que el franco-senegalés fue expulsado ante el Celta, y el Sevilla no presentará recurso porque pesa la autoridad del acta de Pizarro Gómez -pese que su redacción del acta es errónea y la segunda amarilla no fue producto de una entrada temeraria, sino de un pisotón fortuito-, su baja en Mestalla por sanción es segura.

Sí continúan ejercitándose con normalidad los tres últimos integrantes de la enfermería, al margen del caso del recaído Tecatito Corona. Marcao, Rekik y Papu Gómez están disponibles, aunque Mendilibar ya advirtió sobre sus casos que no ve conveniente forzarlos para evitar recaídas después de tanto tiempo sin comeptir.

"Es la primera semana con el grupo -dijo el entrenador el Jueves Santo, víspera del partido con el Celta- y espero que no haya recaídas, porque han estado mucho tiempo fuera de grupo. Lo ideal sería que estén tres o cuatro semanas entrenando con el grupo y que no vayan a recaer. Espero que no les forcemos para nada ni que ellos fuercen en demasía para poder estar, porque viene un entrenador nuevo y parece que se cambia el pensamiento. Yo quiero que estén con todos al ritmo normal. Si es antes mucho mejor, pero sin que puedan tener recaída", explicó sobre Marcao, Rekik y Papu.