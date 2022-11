La Copa, la percha del “amateurismo” de Sampaoli

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, asegura que la ilusión de su equipo está intacta pese a la mala situación en la Liga. Los andaluces inician este domingo su camino en la Copa del Rey con la visita al Velarde CF cántabro, club de Regional Preferente ante el que el argentino no admite ni relajación ni confianzas.

“Es una ilusión cada partido que jugamos con esta camiseta. Hay que pelear por este torneo. Es un nuevo desafío y hay que estar preparados", ha señalado el argentino en la rueda de prensa previa al duelo.

Para Sampaoli, el hecho de que el rival no sea profesional es un acicate que se puede volver contra el equipo de mayor categoría. “Afrontamos el desafío con la peligrosidad que tiene jugar con un equipo amateur que tiene sueño, deseo. Es la mejor etapa, la de amateur. Es la esencia del futbolista. Será un partido para el que tenemos que estar muy preparados", añade.

Alinear a canteranos. "Sinceramente, no hemos tenido tiempo de evaluar a los canteranos. Vimos algunos partidos del Sevilla Atlético, que está pasando un muy mal momento. Vamos a ver cómo están los futbolistas porque tampoco sabemos con cuántos vamos a contar. Hay jugadores que tienen fatiga muscular. No me imagino colocando a un jugador que no conozco o que no entrené. Los que están son los que tienen que afrontar este momento".

El cansancio y las lesiones. “El desgaste fue muy grande. No solamente del partido de Liga. Viene siendo muy grande. También hay un desgaste emocional. Cada partido tenemos una oportunidad para generar algún tipo de seguridades”.

Lo que significaría una eliminación en la Copa. "Las consecuencias de las derrotas están vinculadas a decisiones que no son mías. Nosotros pensamos que vamos a ganar el partido, como todos los partidos. Después hay imponderables que generan que algo suceda o no", ha indicado.

El Mundial. "Habría que diferenciar entre el Sampaoli hincha de su selección y Sampaoli entrenador del Sevilla. Mi parte de hincha quiere que Argentina salga campeona y la del entrenador quiere a los jugadores del Sevilla estén aquí lo antes posible".

El compromiso de los mundialistas. "No soy quien para entender el enfado si lo hay de la afición con algunos jugadores, pero los médicos me informaron el día de la Real Sociedad de los jugadores que no estaban para jugar. No puedo analizar la opinión de los demás. Vivo enfocado en el equipo, muy ajeno a lo que se dice por fuera. La mayoría de la información que hay en el mundo es falsa y no me puedo detener en eso. Me enfoco en mejorar a mi equipo"