Dabbur: "Espero repetir en la Liga lo que hice en Austria"

Dabbur (Nazareth, 14-05-1992) ha sido presentado como futbolistas del Sevilla, algo que se concretó el pasado mes de enero. En la temporada pasada jugó 48 partidos oficiales con el Red Bull Salzburgo, marcando 37 goles y dando 16 asistencias. En la Bundesliga austríaca, 29 partidos, 20 goles y 11 asistencias. Ahora asume un reto mayor. "Un delantero siempre quiere meter goles. Lo que se hace en una liga, no siempre se hace en otra. La Liga española es la mejor del mundo. En las pasadas hice muchísimos goles y espero poder hacerlo también aquí, y en la Europa League. Tengo experiencia también en la selección, y también en la Europa League".

El futbolista procedente de la Bundesliga austríaca ya estuvo presente en un partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla-Athletic de Copa, algo que recordó como muy positivo. "Siempre es muy bonito ver los partidos del Sevilla en la televisión. Me acuerdo el partido de Copa contra el Athletic de Bilbao. Fue muy especial. Lo vi y me dio una sensación muy positiva, unas sensaciones que no había tenido antes", dice sobre la atmósfera que vivió. "Estoy muy contento de estar aquí".

El jugador de 27 años y 1,82 metros tiene la movilidad como una de sus virtudes, por eso, al ser preguntado si se ve compartiendo ataque con De Jong, ha sido claro: "Luuk ha metido muchos goles en el PSV. Tenemos cualidades que son compatibles dentro del área, creo que podemos jugar bien juntos".

Además, asume el reto de seguir la estela de grandes delanteros en la historia del Sevilla. "Todo el mundo sabe que el Sevilla es un club muy grande. Soy uno de los delanteros de este club y espero tener la oportunidad de poder hacerlo bien aquí".

También ha descrito la espera que ha tenido desde que fichó en enero. "Me hubiera gustado venir en enero, pero me quedé en el Salzburgo unos meses más. La espera fue un poco larga porque tenía muchas ganas de venir y empezar a jugar en el Sevilla. Estuve a gusto en Austria, pero obviamente tenía ganas de venir aquí, y aquí estoy".