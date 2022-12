Del Nido, en su estado de Whatsapp: "Seguimos hasta la victoria final"

En el actual estado de cosas del Sevilla, cualquier gesto tiene su interpretación. En este contexto y tras conocerse el fallo de la Audiencia Provincial de Sevilla denegando las medidas solicitadas por José María del Nido Benavente para desagrupar el paquete de acciones con el que introdujo a tres consejeros llama la atención lo que ha publicado a través de Whatsapp.

"No importa cuantas veces caigas, lo importante es que te levantes una vez más. Seguimos hasta la victoria final", ha escrito el ex presidente del Sevilla en su estado de la popular red social, una frase que es casi imposible no vincular al conocimiento del fallo de los magistrados de la Audiencia, que aún no ha sido notificado a las partes.

Del Nido Benavente ha estado en estas semanas previas a la Junta de Accionistas del 29 de diciembre realizando distintas declaraciones, en peñas y tertulias sevillistas, sobre su clara intención de "reventar las estructuras del club" una vez que acceda a la presidencia, como desea hacer con el apoyo de Sevillistas Unidos 2020 (777 Partners).

Precisamente los Americanos realizaron hace dos semanas la solicitud de un complemento a la convocatoria de la Junta para incluir cuatro puntos en el orden del día, con el objeto de remover el consejo, destituyendo al actual y nombrando uno nuevo de 8 miembros, precisamente el número de consejeros que prometió Del Nido en su alocución en la Peña Sevillista de Carmona.

Y precisamente esa remoción del consejo y el nombramiento del nuevo consejo es lo que no podrá realizar Del Nido en la próxima Junta ni mientras esté vigente su actual agrupación de acciones, es decir, hasta diciembre de 2024, pues tal acto mercantil tiene seis años de vigencia.