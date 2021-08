Delaney: "El Sevilla es un equipo 'top' para muchos jugadores europeos"

Thomas Delaney está pendiente de recibir el tránsfer para poder debutar con el Sevilla. Deseoso está el internacional danés de poder hacerlo. Su estado físico es óptimo, según su entrenador, Julen Lopetegui. De momento, ha sido presentado como nuevo jugador de la primera plantilla sevillista.

Se le preguntó si se ve debutando en Elche: "Eso espero, claro que sí, he venido a jugar. Y si no es mañana, la próxima vez. Hay muy buenos centrocampistas pero espero desempeñar mi papel, a eso he venido".

¿Y cómo se define? "Vengo a aportar trabajo, intensidad, honestidad. Me gusta participar mucho en el juego, asumir la responsabilidad, aunque para asumirla, primero debo ganarme la confianza de mis compañeros y de mi entrenador. Me gusta trabajar duro, espero ayudar al equipo y en la Champions espero disfrutar de muchos partidos".

El que fuera uno de los jugadores más destacados de la última Eurocopa tenía claro que para abandonar el Borussia Dortmund, debía ser para ir a un club de un nivel similar. Nada de baja escalones: "El Sevilla es un gran club en España y en Europa, el Sevilla es un equipo 'top' para muchos jugadores europeos y por eso estoy aquí, mostré ese interés".

Y no cree que llegue para competir con Fernando: "Mi rol en los últimos dos años han sido muy diferentes en el Borussia Dortmund y la selección danesa. Fernando es un gran jugador, con una enorme trayectoria y lo respeto mucho, sólo digo que vengo a ayudar al equipo y punto, y será el entrenador quien decida con qué frecuencia y dónde jugaré".

Resaltó su amistad con otro recién llegado, Ludwig Augustinsson: "Nos conocemos desde hace mucho, desde el 2015 creo, en el Copenhague. Nuestras mujeres se conocen mucho, hemos estado en contacto desde entonces. Ver que Ludwig venía al club hizo que me interesara todavía más, la familia es importante para la adaptación y tener alguien a quien conozco es mejor aún".

Sobre el sorteo de Champions, reconoció que no estuvo muy al tanto debido a lo atareado que está con su freciente llegada a Sevilla: "Estamos superocupados y ni me enteré del sorteo, es un buen grupo para nosotros, cuando estaba en el Copenhague queríamos cruzarnos con los grandes equipos. Tenemos un gran equipo, tenemos posibilidades de pasar, no tenemos que viajar lejos y eso también está muy bien".

Fue cauto sobre la posible candidatura sevillista al título de Liga: "Hay equipos más fuertes en la Liga, Real Madrid y Barcelona siempre van a ser los favoritos, un equipo como el Sevilla no se puede hablar de que vaya a ganar la Liga, primero tenemos que ganar mañana...".