Diego Capel jugará LaLiga Promises con el Sevilla alevín este fin de semana

Este fin de semana se celebra el torneo LaLiga Promises, en el que participa el Sevilla Alevín como campeón de su zona. Y la presente edición de este torneo televisado presenta una particularidad: cada equipo participante podrá contar durante cinco minutos de cada partido con un ex canterano que llegó a profesional, algunos de los cuales siguen en activo.

En el caso del Sevilla el elegido ha sido Diego Capel (Albox, 16-02-1988), que estuvo en el primer equipo entre 2007 y 2011, antes de su traspaso al Sporting de Portugal, club en el que inició un largo periplo por gran parte de Europa, Italia, Bélgica, España, Malta y Grecia, en los siguientes clubes: Génova, Anderlecht, Extremadura, donde coincidió con el infortunado José Antonio Reyes, Birkirkara y PASA Irodotos, que fue su último club. Ahora está sin equipo.

El extremo zurdo almeriense de 35 años forma parte de la historia del Sevilla en el siglo XXI, de hecho fue clave su gol en la final de la Copa del Rey 2010 que disputó y ganó el equipo nervionense en el Camp Nou ante el Atlético de Madrid. Anotó el 1-0 a los cinco minutos, antes de que Jesús Navas hiciese el 2-0 definitivo sobre la bocina, en un emocionante partido en el que Reyes fue titular en las filas colchoneras.

La ilusión de Diego Capel por jugar

"Soy un privilegiado, he podido ganar un título, he podido ser profesional, he podido jugar con el equipo de mi vida", comentaba en SFC Radio el almeriense. "Si encuentro algo que me motive seguiré disfrutando, porque me encuentro en buena forma, sigo entrenando y dándolo todo. Y si no, pues la vida sigue, tengo 35 años y una vida por delante para disfrutar de cosas que no he podido. Soy un afortunado por todo lo que he vivido, algo con lo que sueñan muchos aficionados", añadió.

"He podido compartir tiempo con ellos y veo la ilusión y las ganas que tienen por este torneo y voy a poner mi granito de arena para poder ganar este torneo y traernos la copa", añadió Capel sobre su entrenamiento con los chavales del Alevín del Sevilla.

El Sevilla está en el grupo con Mallorca, Getafe, Cádiz y Espanyol. "Ya saben lo que significa la cantera del Sevilla en España. Fuera de España siempre se ha visto como una de las mejores y es un escaparate perfecto para demostrarlo", dijo sobre el torneo.

Petición a la Casa Real

Tanto tiene de especial esta edición que supone el trigésimo aniversario del torneo de fútbol 7, en origen el Torneo Alevín de Brunete que los organizadores han solicitado la presencia de los presidentes de los 20 clubes participantes. Y también ha pedido a la Casa Real que la entrega del trofeo al campeón la realice el rey Felipe VI.

El torneo se celebrará entre este viernes 16 y el domingo 18. Durante el fin de semana se disputarán 57 partidos. El Barcelona, que lidera el palmarés con 12 títulos, es el actual campeón. Lo siguen el Real Madrid y el Villarreal, con tres. El Sevilla tiene dos títulos y dos subcampeonatos.

Los profesionales invitados por los clubes