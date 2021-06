Diego Carlos celebra su renovación inminente y su presencia en los Juegos

Diego Carlos se prepara en Brasil para representar a la canarihna en los Juegos Olímpicos de Tokio, a la vez que celebra su inminente renovación con el Sevilla, algo en la que el club, junto con la de Ocampos, avanzó, pero que no ha hecho oficial.

“Sigo hablando con Monchi y estamos teniendo una agradable charla, la renovación está a punto de suceder. Va muy bien, estoy contento en el Sevilla, un club maravilloso, poco a poco hemos ido consiguiendo algo bonito. Si Dios quiere, esta temporada vamos a lograr algo mejor que la temporada pasada” destacó el brasileño en una entrevista en O Globo.

El defensa también ha acogido con gran ilusión su presencia en la selección de su país para los Juegos Olímpicos de Tokio después de que en noviembre se quedara con la miel en los labios al ser llamado por Tite para dos encuentros por la baja por Covid-19 de Militao y finalmente no debutó. “Estaba en casa de mis padres y cuando salió mi nombre empezamos a celebrarlo. No esperaba esta llamada, siempre estaba atento, pero no era una especie de espera de 'voy a los Juegos Olímpicos, tengo la oportunidad de ir'. Cuando vi mi nombre fue una gran emoción, estaba muy feliz y sigo sin palabras”, explicaba el central.

Diego Carlos recordó que el Sevilla ha aceptado de buen grado ceder al jugador a la cita olímpica. “El club está orgulloso de mí por representar a mi país. No había nada que bloquear o querer cancelar, sólo me felicitaron por la llamada. También estaba muy contento con la confianza que me dio el club y espero hacer algo bonito allí para representar también al Sevilla”.