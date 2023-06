Dmitrovic aclara en un comunicado su presunta discusión con Mourinho

Marko Dmitrovic ha querido salir al paso de un rumor que ha corrido en algunos corrillos de tertulias radiofónicas y redes sociales sobre un enfrentamiento con José Mourinho en el túnel de vestuarios del Puskas Arenas. El entrenador portugués la lió y al final del partido se puso en evidencia e incluso amenazó a Anthony Taylor. Pero Dmitrovic no estuvo en ningún agarre, según dice.

Según ese rumor, el guardameta serbio, de gran envergadura, se interpuso en el camino del entrenador portugués, que estaba arrimando a su ascua la sardina del otro fútbol, las protestas a los árbitros y la polémica suciedad que envolvió algunas fases del partido. Hasta que el portero intervino y le hizo una advertencia amenazadora. "Si no me conocer, me vas a conocer". O algo así.

Pero el portero del Sevilla ha zanjado este asunto rechazándolo de plano. Y dando una explicación mucho más templada de los briosos hechos que se describían.

"En referencia a mi supuesta conversación con José Mourinho en la final de la UEFA Europa League contra la AS Roma, quería aclarar que lo único que ocurrió fue que Mourinho me pidió perdón por la actuación de uno de sus asistentes -pensaba que había discutido conmigo-", ha escrito este lunes el portero en Twitter, dejando entrever que Mourinho creyó por error que Dmitrovic se había enfrentado a un asistente suyo.

"No hubo nada más", continúa Dmitrovic. "Los que me conocen saben que nunca he amenazado a nadie y que siempre trato de ser lo más humilde posible tanto dentro como fuera del campo", añadió para desmentir cualquier tipo de amenaza verbal a Mourinho.

El partido tuvo algunos momentos muy calientes, que fueron a más cuando Mourinho perdió los nervios al final del partido y bajó al túnel del aparcamiento a buscar al árbitro Anthony Taylor, al que reclamaba que debía haber expulsado a Lamela y y le dijo que parecía un "árbitro español".