En-Nesyri, De Jong, el mercado y el reto de cambiar la delantera

Este año el mercado va a ser incluso más complicado que el anterior, que fue en el que empezó la pandemia. De entrada porque en este caso habrá tres meses desde el fin de la anterior temporada hasta el inicio de la siguiente. Y sobre todo porque la crisis derivada de la pandemia empieza a dar la cara de verdad después de año y medio de influencia negativa. Por ejemplo, hasta el confinamiento a mitad de marzo de 2020, los clubes españoles pudieron disfrutar de media temporada en condiciones normales: público en los estadios, patrocinios, abonos, derechos televisivos sin merma... Ahora los clubes llevan año y tres meses de déficit acumulado.

Por eso, tal y como avisaba José Castro recientemente, va a ser el mercado más difícil. "El verano será el que dicte, como siempre". Por eso también ha dado la cara ahora el lío de la Superliga, otro asunto espinoso que va a influir positiva o negativamente durante el verano, dependiendo de cómo sancione la UEFA a tres gigantes llamados a repercutir en el mercado como Real Madrid, Barcelona y Juventus, los tres rebeldes. Las consecuencias de que se queden fuera de la Champions pueden ralentizar y disminuir drásticamente muchas inversiones. Y también hay que tener en cuenta un cuarto factor: la inminente Eurocopa ejercerá de compuertas a los dineros de los grandes potentados. El rendimiento de las estrellas en el gran torneo internacional tendrá su repercusión en la compraventa de grandes figuras, pero esto no sucederá mientras se definen esas figuras durante el torneo.

En el caso del Sevilla el más afectado por todo esto puede ser Koundé, una piedra angular de la planificación. Pero la gestión de la delantera también se va a ver influida por todos estos factores, por este contexto tan condicionado, pese a que la intención de Monchi, en consenso con Julen Lopetegui, es cambiarle la cara a la delantera. ¿A toda? Si es posible, sí. Pero no será nada sencillo y dependerá de las ofertas que lleguen por sus jugadores, de que el PSV quiera repatriar a De Jong –ayer no jugó en el amistoso Holanda-Georgia, 3-0–; y de que la Premier League tiente de verdad a En-Nesyri, aunque el futbolista hasta ahora ha demostrado fidelidad a Nervión y no quiere moverse, después de una oferta que superaba los 30 millones incluidos objetivos del West Ham que fue rechazada en enero...

Precisamente Monchi se refería este sábado al delantero marroquí, máximo goleador del Sevilla con 18 tantos en la Liga y otros seis en la Champions. Lo hacía en su intervención en un foro para emprendedores y lo volvía a poner como ejemplo de superación y de liderazgo en momentos bajos, como su error en la Supercopa de Europa, el 23 de septiembre. El director deportivo recordó su charla y cómo no se cebó en el error entonces. "Hoy, 5 de junio, En-Nesyri ha hecho 24 goles, es el jugador de la Liga española que sus goles han significado más puntos y es la manera que tengo de entender yo el potenciar la autoestima: el error puede aparecer, pero hay que marcar el camino para que el profesional, el empleado, el subordinado, crezca en el error".

Pero puede ser el momento de vender a En-Nesyri, que difícilmente logrará en un Sevilla de marcadores tan cortos mejores cifras. Monchi es consciente de eso, como demuestra que ponga el ejemplo de su estadística como goleador más influyente en el marcador en la Liga, con 18 goles en 38 partidos y siendo el futbolista de la plantilla de Lopetegui que ha participado en más partidos.

Aquella tentativa del West Ham en enero abrió la opción de Joselu, que está latente, en la recámara, como otros tantos candidatos a reforzar la delantera del Sevilla. Pero desde Nervión no se va a dar ningún paso concreto para fichar a ese delantero de perfil De Jong, ni por Joselu ni por otros candidatos que no han aparecido aún en la prensa, en tanto no empiece a coger forma alguna oferta por el holandés. No podría tener a dos delanteros del mismo perfil en la plantilla.

Luego está el caso de Munir, relacionado asimismo con el Alavés y con esa opción latente de Joselu. Su destino está fuera del Sevilla, después de no haber jugado ni un minuto en el tramo final de la temporada. Su estilo de juego, vertical y enfocado al área, no termina de encajar con Lopetegui.

Pero la clave de todo está en En-Nesyri. Si la Premier League, un torneo perfecto para sus cualidades de potencia, velocidad y ataque de los espacios, seduce al delantero marroquí, entonces sí podría abrirse un nuevo horizonte para que Monchi acudiese con fuerza en busca de un delantero. Y con un perfil táctico-técnico más elevado que el de Joselu, evidentemente. Pero manda el mercado. Y este año está más condicionado ese mercado que nunca. Incluso más que hace un año.

Superar el tope de 23 millones en un fichaje

En su charla en Mairena del Alcor para emprendedores, Monchi se refirió al reto del Sevilla de superar el tope de los 23 millones de euros en un mismo fichaje. "Para dar esos últimos pasos nos falta consolidar nuestros puestos de Champions, que son los que te producen ingresos. El fichaje más caro de la historia del Sevilla ha costado 23 millones de euros. Te vas a Inglaterra y cualquier equipo de la Premier League, cualquiera ha comprado a uno por mas de 23. En Italia entre los 10, ídem. En Francia igual. Tenemos que dar ese pasito para traer jugadores de un nivel más grande para tener a una plantilla más equilibrada en la excelencia", aseguró Monchi. El director deportivo también tiene otro reto, trasladar ese equilibrio en grandes inversiones que puedan generar plusvalías. Está cerca de lograrlo con Koundé, no en Rony Lopes, cara y cruz de la planificación en 2019.