Castro: "Éramos uno de los llamados a poder ingresar en la Superliga"

José Castro ha vuelto a argumentar la postura del Sevilla contra la Superliga, pese a que, según ha reconocido, el club que dirige era uno de los "llamados a poder ingresar" en ella. El club meditó mucho su postura, media Europa esperaba la respuesta que iba a dar tras anunciarse la creación de ese exclusivo club de clubes y cuando lo hizo, el lunes 19 de abril a las 20:45, fue con rotundidad.

Ahora, en una entrevista a Marca, ha vuelto a hablar de la postura del Sevilla contra la Superliga. "En la reunión europea de clubes, en Madrid el pasado jueves, donde hice de portavoz de LaLiga, uno de los ponentes dijo sarcásticamente que 12 de los 15 clubes que querían la Superliga iban mal económicamente. Qué casualidad. Cuando los clubes están mal económicamente es que han tenido mala gestión. En este tema de la Superliga, donde nos opusimos desde el inicio categóricamente, hemos sido muy claros. No se puede hacer una Liga para unos pocos y eso que éramos uno de los llamados a poder ingresar en esa Superliga".

Castro asume que la filosofía de un club como el Sevilla, que compite por encima de sus posibilidades socioeconómicas y de su realidad como sociedad mercantil, va contra la esencia de la Superliga, pese a que pudo ser invitado a ésta por el gran momento que vive actualmente. "La verdad que es nuestra forma de ser, nuestra forma de sentir. Todo lo que tiene el Sevilla lo ha conseguido a fuerza de raza, de trabajo, de constancia, de intentar conseguirlo todo. Yo la meta la pongo en el cielo. Y con trabajo llegamos hasta donde podamos. En definitiva, la Superliga es una barbaridad. Hace unos días ha ganado la Europa League el Villarreal. Enorme ese mérito. Un club que no tiene más de 20 años en la elite. Ha sabido escalar para estar ahí. ¿Cómo vamos a cortar las alas a la superación? El punto número uno del deporte es la superación. ¿Qué fin tendría el deporte?".

La Liga, palabras mayores

Sobre las posibilidades de luchar con los grandes de la Liga por el título, fue muy cauto. "Yo tengo los pies en el suelo. Es verdad que hubo un momento que parecía que podíamos. Las cosas no son por causalidad o por azar, sino que necesitan un proceso. Tenemos las bases claras. No podemos salirnos de ellas para conseguir ese estatus, para poder optar a cosas mayores con un proceso natural. Estar ahí arriba con solvencia, con peso, para poder hacer algo importante".

Para ello es clave mantenerse en la Champions varios años. Es lo que permite acercarse a los grandes. "Yo creo que sí. Lo que ocurre es que no te puedes confiar. Llegar es difícil y mantenerte mucho más. Mantenernos y superarnos a la vez porque somos ambiciosos. Nos sentimos que estamos más cerca porque llevamos dos años seguidos en Champions. Hay que seguir con la humildad necesaria para estar cinco o seis seguidos en Champions para poder dar un salto cualitativo, económico-deportivo, para poder optar quizás a metas mayores. Estamos en ese proceso".

Y en el actual contexto, de crisis por la pandemia, es aún más importante estar en Champions. "Siempre es importante. Baso en esos cinco o seis años la posibilidad de crecimiento de la entidad. Estamos en una situación diferente, dura y complicada. Vamos a tener un déficit importante, no sólo nosotros. No hay abonos, no hay ticketing, el marketing se ha venido abajo... Ingresos naturales del Sevilla que este año no van a estar. Ojalá todo siga fluyendo con el tema de la vacuna y podamos tener público pronto".

Un club vendedor

Aun en Champions, el Sevilla no va a variar su modus operandi, el de vender para crecer. Esto cobra más relevancia ante el asunto de Koundé. "Además de ser uno de los clubes que más ambiciosos fuimos en fichajes el pasado año, nosotros no hicimos ninguna venta importante aunque tuvimos opciones. No sé qué pasará este mercado pero no nos sobra el dinero, que no. Pero es verdad que hemos soportado mejor que otros gracias a la bonanza e ejercicios anteriores por la buena gestión realizada. No sé cómo va a ir el mercado. No vamos a cambiar nuestra forma de proceder de vender si lo estimamos oportuno. Es nuestro sistema y no lo vamos a cambiar. Creo que hemos estado cerca de metas importantes tras no vender el pasado verano, aunque esto tampoco es sinónimo de éxito".

Castro prevé "un verano complicado". Eso no quiere decir nada. El mercado será el que dicte, como siempre". "Hablamos de un mercado complicado de forma generalizada. Hablamos de pérdida en todos los clubes generalizadas. Y hablamos de un régimen económico interno de LaLiga, que será un estudio a tener en cuenta para que todos los clubes puedan bajarse un poco ese importe (el de costes de plantilla) para que podamos seguir funcionando hasta que todo vuelva a funcionar", argumentó.

Aquel apoyo en los americanos

Otro asunto importante que tocó fue el de la entrada de 777 Partners como Sevillistas Unidos 2020 en el consejo de administración, aunque en la última Junta de Accionistas éstos sacaron a su portavoz del consejo y se produjo la ruptura oficial de aquella alianza. "Son momentos. Lo único que puedo decir que llevo ocho o nueve años de presidencia y los resultados están ahí, no se inventan. La gestión no se inventa. El crecimiento del club no se inventa. Las relaciones de este presidente y del club en general no se inventan. Las cosas van bien. Si alguien intenta modificar lo que va bien es que no quiere lo mejor para el club. Es un tema este, la verdad...que son momentos. En su momento lo hicimos porque creíamos que era lo mejor para la estabilidad de la entidad".

El recién renovado pacto de gobernabilidad garantizará es estabilidad tan sustancial para el buen devenir del club, según Castro. "Creo que sin duda la estabilidad es absolutamente esencial para el desarrollo de la entidad. Nosotros hicimos un pacto de ocho años por el bien primero de la entidad y después por el bien de todos los accionistas, de todos. Y eso está en vigor. Se está llevando a cabo por las dos partes, además de la familia Carrión. Vamos todos en la misma línea de estabilidad y crecimiento. Las cosas se están haciendo bien. Es un pacto que tenemos que cumplir. Que quizás ninguno queríamos, pero que era necesario para el Sevilla. Se hizo un pacto fuerte y duro para que nadie se pueda salir de él y eso es lo que está ocurriendo".

