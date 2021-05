Castro, contra la Superliga: "No es el espíritu del fútbol, de la superación"

José Castro volvió a reiterar la clara postura del Sevilla contra la Superliga. Lo hizo en Madrid, tras participar en una gran reunión semipresencial y semitelemática de la CAP (Grandes Ligas Europeas) para tratar la actualidad del fútbol, también de la Superliga. "Es el tema más importante que hemos tratado", reconoció.

El presidente del Sevilla fue requerido tras participar en la reunión, de más de 300 clubes, de la Plataforma Consultiva de Clubes -CAP, Club Advisory Platform-, organizada por las Grandes Ligas Europeas. Y ahí se explayó.

Ante la prensa capitalina, el presidente del Sevilla habló con claridad del asunto. Con una premisa diáfana: el espíritu del fútbol y el deporte no está contemplado en la Superliga. "Llevo unos días reiterando que nuestra súper liga es la Liga española. Mire ayer mismo cómo un equipo como el Villarreal, al que desde aquí doy la enhorabuena, por la meritocracia, porque ha hecho buena gestión y ha hecho bien las cosas, ayer se proclamó campeón de un título europeo. La Superliga habla de otras cosas, de una liga cerrada, sólo para algunos, de cosas que no es lo mejor para la mayoría".

El presidente el Sevilla expresó el sentir de muchos aficionados. "Eso no es el espíritu del fútbol, eso no es el espíritu de la superación, eso no es el espíritu de la meritocracia... Tenemos que respetar el punto número uno del deporte, la superación, intentar conseguir cosas por méritos propios. Esa meritocracia no existiría en esa Superliga y sí existe en la Liga", argumentó.

El dirigente utrerano sí reconoció que este tipo de reuniones son para intentar mejorar el fútbol europeo. "Las ligas están muy bien como están. Evidentemente todo es mejorable y evidentemente estamos para eso los dirigentes, para mejorar todas las competiciones, pero no haciendo estas locuras que sólo favorecen a algunos".

Pero insistió en las bondades de la Liga española, en contraste con la discriminación que supondría la Superliga de Florentino Pérez. "Nuestra Liga nos da la posibilidad de jugar competiciones europeas, en el caso del Sevilla, por ejemplo, de ser el club que ha ganando más títulos de Europa Leagues, seis. Y nos da la posibilidad de estar en Champions, como estamos de nuevo este año. Y al todo el resto de clubes pues le da la posibilidad de estar por mérito allá donde le corresponda, y no en algo cerrado".

¿Sanciones a Madrid, Barcelona y Juventus? "Eso corresponde a la UEFA, y el Comité de UEFA son los que tienen que dar opinión y tomar las decisiones que entiendan oportunas. Las normas son para todos, no son sólo para algunos clubes".

¿Falta de respeto de la Superliga al Sevilla? "Ya hemos dicho que la Superliga no interesa a la mayoría de clubes. En la Liga española somos muchos y tenemos que estar unidos contra algo que no es lo mejor para todos, sino sólo para algunos. La Superliga sólo le interesa a un núcleo cerrado de algunos clubes".

Sin Jesús Navas en la lista de España. "Me gustaría que hubiera sido más reconocida la temporada que ha hecho el Sevilla en la selección. No sólo Jesús Navas, Suso también ha hecho una buena temporada. La decisión la toma el seleccionador y eso hay que respetarlo, no hay otra".