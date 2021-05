Koundé merodea el pulso

Quizá aún no pueda compararse el caso con el de aquel verano (agosto) de 2007 cuando Daniel Alves, después de un largo pulso con el Sevilla por su deseo de abandonar el club y firmar por el Chelsea, se declaró en rebeldía, negándose a viajar incluso con el equipo a Grecia, donde el equipo entonces entrenado por Juande Ramos debía disputar una previa de Champions ante el AEK de Atenas.

Ni Jules Koundé es Daniel Alves, ni está José María del Nido, ni el modelo de club es tan presidencialista y ni el Sevilla de ahora como institución es la de entonces. Pero sí empiezan a aparecer similitudes con aquella situación que al final se aplacó en parte por una triste y desgarradora noticia, el fallecimiento de Antonio Puerta, que ya se debatía entre la vida y la muerte cuando el brasileño tomó tan reprochable actitud.

Si hace sólo unos días Koundé dejaba entrever sus intenciones de cara al futuro en unas declaraciones en Francia en la que abrió claramente la puerta a una salida del Sevilla, el defensa francés ha vuelto a insistir en ello y ha dicho abiertamente que le gustaría jugar en un club grande.

No puede considerarse un pulso, pero mucha gracia no debe hacer en la planta noble de Nervión que cada tres días el jugador pronuncie unas palabras en el mismo sentido. “Puede ser que este verano cambie de club”, reconoció en su comparecencia de prensa como nuevo jugador de la selección absoluta y miembro del equipo que estará en la Eurocopa.

“Respecto a mi futuro, es cierto que puede que este verano tenga que cambiar de club. No he decidido nada, pero, por supuesto, mi objetivo es algún día evolucionar en un gran club”, fueron exactamente sus palabras el pasado jueves.

Sin embargo, nuevamente en unas declaraciones a Telefoot el jugador deja meridianamente claro que quiere dar el salto ya. “Ir a Sevilla me pareció la mejor opción para intentar superarme y no me arrepiento de mi elección. Ya estoy en un club grande, pero obviamente me gustaría jugar en un club aún más grande. Veremos qué me depara el futuro, pero es algo que se me queda en la cabeza”, ha manifestado el joven defensa galo, que reiteró también que su próxima meta es la Eurocopa: “Mi objetivo es tener algo de tiempo de juego. Es un gran motivo de orgullo. He trabajado mucho para llegar aquí y ahora el objetivo es quedarme”.

El Sevilla ya rechazó el pasado verano una oferta de 55 millones de euros procedente del Manchester City y para el presente mercado se espera una ofensiva importante de varios clubes, sobre todo de su rival en la ciudad inglesa, el Manchester United, que está dispuesto a acercarse a su cláusula de rescisión de su contrato (80 millones de euros).

Está claro que el verano va a ser prolífico en noticias relacionadas con el defensa francés, el mayor activo que tiene el Sevilla en su plantilla, sin lugar a dudas, y quien va a estar día sí y día no entre los principales rumores y especulaciones relacionadas con el mercado.

Koundé, que llegó al Sevilla procedente del Girondins de Burdeos por unos 23 millones de euros hace ahora dos años, no deja de aclarar que está muy a gusto en Nervión, pero también es consciente de que está ante su gran momento, que la Eurocopa va a ser un gran escaparate y que puede firmar el contrato de su vida en un coloso en Europa.