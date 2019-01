Wöber: "Estoy muy feliz, muy motivado por el nuevo reto"

Max Wöber (Viena, 04-02-1998) ha sido presentado como nuevo jugador del Sevilla para lo que resta de temporada y las próximas cuatro, en concreto hasta 2023, después de haberse entrenado ya esta mañana a las órdenes de Pablo Machín. El joven central de 20 años y 1,89 metros se ha atrevido a saludar en español: "Buenas tardes, me siento muy feliz de estar aquí, estoy motivado por el reto nuevo. Vamos, Sevilla". Posteriormente ha hablado de sus sensaciones ya en alemán.

"Creo que el Sevilla es un club todavía más grande que el Ajax, y por lo tanto es para mí un desafío jugar en la primera Liga del mundo, voy a intentar jugar de titular y ayudar así al equipo", ha dicho con desparpajo.

Wöber se reconoce un novel, pero con ganas de crecer. "Soy joven, tengo 20 años, pero creo que la calidad no se mide por la edad, por tanto me siento dispuesto a asumir la tarea. Tengo que desarrollarme mucho todavía, pero estoy seguro de que lo voy a hacer muy bien aquí en Sevilla".

Sus primeras sensaciones en el Ramón Sánchez-Pizjuán fueron éstas: "Ayer estuve en el partido, por desgracia perdimos, pero pasamos la eliminatoria. Obviamente el Sevilla va muy bien colocado en la Liga, el tercero con grandes equipos. Está jugando muy bien y estoy seguro de que estoy en un club top. Lo que vi por fases del partido me gustó mucho. Y en el entrenamiento me di cuenta de que hay una gran calidad en el equipo. Hay muchas personas que me van a ayudar mucho".

Los consejos de Escudé también han sido motivo de su comparecencia: "Me ha dicho que es una ciudad fantástica, que es un club magnífico y que es el paso correcto para mí, éste que he dado ahora. Tengo que trabajar mucho, tengo que mejorar, es muy importante aprender lo más rápidamente posible español, y dar todo en cada partido y dar todo lo que pueda con el equipo".

Sobre Wöber ha hablado el director de fútbol así: "Es un jugador de presente y es un jugador de futuro. Perfil Sevilla Fútbol Club. Es un jugador que no teníamos, de perfil zurdo y con dominio aéreo. Ha jugado ya la alta competición, tiene experiencia, físicamente viene bien, para estar desde ya a las órdenes de nuestro técnico. Tenemos una plantilla de un nivel muy, muy alto", ha dicho Joaquín Caparrós al respecto. "Tenemos mucha confianza puesta en Wöber", ha añadido.