José Castro, muy satisfecho con la primera vuelta

Tras la presentación de Max Wöber, José Castro ha valorado muy positivamente la primera vuelta del Sevilla de Pablo Machín: "La primera vuelta ha sido muy buena. En 19 jornadas hemos estado 15 en Champions, incluso varias jornadas primero. Vamos en el camino correcto hacia el objetivo que nos hemos marcado. Solamente podemos estar contentos y felices".

El presidente del Sevilla se congratula de que la dirección de fútbol de Joaquín Caparrós esté reforzando el equipo para cumplir los objetivos. "Además nuestra dirección deportiva está trayendo jugadores en aquellas posiciones que creían necesarias para afrontar la segunda vuelta con las máximas posibilidades de llegar a ese fin, llegar a lo más alto posible: estar en Europa y si llegamos a Champions sería muy buena temporada. Todo eso sin obviar que ya estamos en la Copa en puestos altos y que hay otro torneo, que es la UEFA Europa League, en la que tenemos que enfrentarnos a un gran equipo como es la Lazio. Estamos vivos en las tres y sólo tenemos motivos para estar contentos y felices".

José Castro no ha desperdiciado la ocasión para lanzar algún dardo a la prensa por su elevada exigencia. "Seguro que algunos de los medios de comunicación que tanto aprietan y que tanto dicen de las necesidades que ellos entienden como importantes para seguir compitiendo también están viendo que lo estamos haciendo. Pero seguimos con la misma constancia y la misma humildad, ahí vamos, camino a camino".

Por último, al presidente del Sevilla se le ha sugerido que días atrás dijo que iba a dar explicaciones sobre una posible venta de acciones: "Yo no he dicho nada de dar explicaciones sobre una posible venta de acciones, no quiero hablar porque quiero centrarme en trabajar y gestionar el club cada día, para que siga creciendo y sea cada vez más grande".