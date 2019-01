Caparrós, sobre Bryan: "Está preparado para la Maestranza y para Las Ventas"

Joaquín Caparrós ha valorado la planificación y los fichajes del Sevilla y ha destacado la progresión de Bryan Gil como talento de futuro de la cantera. "Wöber es el segundo refuerzo entre comillas, hay otro futbolista que estamos viendo que es Bryan. Si en vez de ser futbolista de Barbate que viene de la carretera de Utrera y está con nosotros desde hace nueve años, viniera del Bayern o de Brasil, Uruguay o México seguro que se hablaría mucho de este futbolista".

Con todo, ha reconocido que el Sevilla sigue trabajando para mejorar una plantilla "muy competitiva". "El Sevilla está abierto, pero tenemos dos jugadores por puesto, inclusive que la recuperación de Gonalons, que va bastante bien, sumará otro futbolista. Por lo tanto, tenemos jugadores para afrontar las tres competiciones al nivel que debe tener nuestro equipo".

El asunto de Dabbur y su llegada prorrogada a junio también ha sido asunto de su comparecencia: "Su equipo está en un nivel de exigencia, disputando el campeonato de liga, era difícil su incorporación no sólo ahora, sino en junio. Ha sido una vez más una labor de Paco (Gallardo), de Carlos (Marchena) de convencerlo. Y el futbolista ha hecho noche casi en el despacho del presidente para exponer su intención de venir al Sevilla y eso es un plus del jugador. No ha podido venir ahora y vendrá en verano".

Joaquín Caparrós ha abundado en el asunto de la cantera y los tiempos de dar el salto a la élite: "No defiendo la cantera por defenderla, defiendo el talento, porque el talento no tiene edad, Bryan es nuestro activo y es un jugador que está preparado para la Maestranza y para Las Ventas ya y es una satisfacción que nuestro entrenador le esté dando su sitio. Todos tienen su edad, Banega, Reyes, Jesús Navas, Xavi, Iniesta… Marchena, campeón del mundo, tuvo su momento, del juvenil pasó al primer equipo. Bryan se está ganando con sus entrenamientos y la confianza del entrenador y de los compañeros ese salto".

La cantera y las lesiones, dos temas distintos: "Tenemos mucha confianza también en Javi Vázquez, un chico que en su demarcación le gusta al entrenador. Nolito ha sido una desgracia, Gonalons está en su fase final… Tenemos una plantilla en cuanto número suficiente para afrontar las competiciones. No una plantilla inferior en número a otros equipos que están aspirando a lo máximo en las tres competiciones. No tenemos menos jugadores".

La posible salida de Arana, otro asunto pendiente: "Bueno, nosotros escuchamos todo. Pero es un activo para nosotros, el Sevilla apostó por él y quedan días y vamos a esperar. Queremos lo mejor para el equipo y para el futbolista".

Las negociaciones por Marko Rog están en ebullición, con alguna pega: "Las incorporaciones no son fáciles en verano, y en esta ventana es muy complicado. Tenemos abiertas muchas cosas y tenemos las ideas muy claras. Hemos marcado una línea y la tenemos que defender, no podemos cambiar nuestra idea en función de otros equipos. Marcamos una condiciones y si se aceptan bien, y si no, no".

Caparrós ha argumentado que Dabbur no cierra la opción de la continuidad de Andre Silva, los ve compatibles: "Totalmente, inclusive la incorporación de Carlos Fernández. Queremos dar más pasitos, y tener una plantilla con más competencia, pese a que es difícil de mejorar. El nivel de exigencia que nos pide nuestra gente, el club, nuestra historia es que tenemos que ser muy exigentes".