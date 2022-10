Gerson, el músculo y la llegada que pide Sampaoli

Salta a la vista a leguas que la plantilla del Sevilla tiene carencias en determinados puestos y, sobre todo, de un perfil de futbolista que debe dar seriedad y dinamismo al bloque. Jorge Sampaoli, aunque es un entrenador que no desdeña para nada esta característica, se ha encontrado con mucho futbolista de balón al pie y muy poco de juego al espacio.

El entrenador argentino ha pedido refuerzos y el propio presidente, José Castro, ha reconocido que el club tendrá que hacer un esfuerzo para dárselos en el mercado de enero.

Así, uno de los nombres que han empezado a sonar en Francia es Gerson Santos da Silva, centrocampista del Olympique de Marsella que, de ser un jugador clave con Sampaoli, no ha comenzado la temporada como quisiera con Igor Tudor en el Velodromme. Ha sido el padre del jugador el que en los medios franceses ha dado el aviso de que su hijo, internacional por Brasil en cuatro ocasiones, va a hacer lo posible por salir en el próximo mercado.

Y Gerson encaja perfectamente en lo que Sampaoli ha pedido a Monchi. El círculo se cierra cuando L'Equipe asegura que el Sevilla, junto al Oporto, es uno de sus dos posibles destinos.

No hay que ser muy listo para entender que se trata de un futbolista físico que puede dotar al centro del campo del músculo que todo el sevillismo echa en falta. No sería un sustituto para Fernando, sino que es más un interior con fuerza y llegada. Y también gol. Con Sampaoli en el Marsella jugó 48 partidos y anotó 11 goles, siendo clave en su esquema y aprovechando con velocidad y zancada la llegada desde atrás. El de Casilda ha expresado varias veces cuando se le ha preguntado por la figura del falso nueve a la que ha recurrido en todos sus partidos fuera de casa que no es tan importante la referencia arriba como “la llegada de los hombres de segunda línea”. Y esto es precisamente lo que le puede dar Gerson al Sevilla.

Gerson tiene 25 años (hasta mayo no cumple 26) y posee un físico apreciable. Mide 1,84 y se caracteriza por su buena llegada en carrera. Formado en la cantera del Fluminense, la Roma pagó por él 18,5 millones de euros siendo muy joven y ese peaje lo pagó. Fue cedido a la Fiorentina y en 2019 volvió a Brasil en las filas del Flamengo, de donde lo rescató Sampaoli en su etapa en Marsella.

Que es una opción más que presente está claro. Ahora habrá que ver qué movimientos hace el Sevilla, que ya ha avisado que tendrán que salir “los jugadores que menos juegan”, según dijo Castro. Las miradas van casi todas a la delantera, donde el Sevilla tiene tres arietes y un técnico al que le gusta quitarle la referencia a los centrales rivales. Veremos.