Interés del Sevilla en Filip Milojevic

La temporada 2023/24 aún no ha terminado y el Sevilla tiene un trascendental objetivo -la permanencia- por delante. Sin embargo, la planificación de la próxima temporada ya ha comenzado. El club nervionense continúa las conversaciones con Nyland de cara a su renovación, ha reestructurado la dirección deportiva -está recortando gastos en todas las parcelas- y comienza a atacar varios frentes.

Aunque aún no hay nada avanzado con este jugador, uno de los talentos internacionales que genera interés en la entidad hispalense es Filip Milojevic. El joven central austriaco (2005) termina contrato con el Bayer Leverkusen y todo hace indicar que no extenderá su relación con el club alemán -debutó con el primer equipo el pasado 7 de enero, en un amistoso ante el Venezia-. El Sevilla lo sigue, como ha informado el periodista Philipp Hinze y ha podido confirmar Diario de Sevilla, pero todavía no se han producido importantes contactos.

Seguir con el talento internacional para el filial

Con la vuelta de Víctor Orta al Sevilla, uno de los objetivos de la entidad hispalense era recuperar ese sello que ya le dio el madrileño en su primera etapa. Bajo su trabajo, llegaron a la carretera de Utrera jugadores como Diego Perotti o Federico Fazio, que posteriormente fueron importantes para el primer equipo.

El interés en Filip Milojevic nace precisamente de esta premisa. El central austriaco, de acabar recalando en la estructura sevillista, lo haría para comenzar defendiendo la camiseta del filial, aunque siendo muy seguido por el primer equipo. Es un tipo de fichaje que ya acometió Víctor Orta el pasado mercado invernal, con Stanis Idumbo Muzambo y Mateo Mejía, y que no dudará en volver a repetirlo.

Además, la situación contractual del austriaco cuadra con las necesidades de un Sevilla obligado a recortar gastos de una plantilla sobrepasada en cantidad y a nivel económico.

Otro factor importante para que las conversaciones con el entorno del joven central fructifiquen será el final de temporada del Sevilla Atlético. Los de Jesús Galván están a cuatro finales de certificar su ascenso a Primera Federación tras dos años en la cuarta categoría del fútbol español. De confirmarse, será un aspecto trascendental para 'amarrar' a Filip Milojevic.