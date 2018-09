Isco no estará contra el Sevilla por una apendicitis aguda

El malagueño Isco no podrá jugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla tras sufrir una apendicitis aguda, lo que lo conducirá de urgencia al quirófano, según comunicó el propio Real Madrid tras el entrenamiento realizado por la plantilla dirigida por Lopetegui.

La ausencia de Isco fue la sorpresa del entrenamiento efectuado por el Real Madrid para preparar el partido de ante el Sevilla y poco después los médicos del club confirmaron la dolencia del centrocampista, que podría estar un mes de baja. De momento, y además del encuentro del Sánchez-Pizjuán, Isco tampoco podrá estar el sábado en el Santiago Bernabéu para disputar el clásico madrileño ante el Atlético.

El centrocampista de 26 años ha sido titular en cinco de los siete partidos oficiales de Real Madrid esta temporada, anotando dos goles y dando una asistencia.

Julen Lopetegui lamentó posteriormente las bajas de Carvajal e Isco y aseguró que "son malas noticias" y que piensa "soluciones" para que su equipo no acuse en Sevilla la ausencia de dos titulares.

"Isco ha llegado esta mañana con molestias abdominales, tiene apendicitis y tiene que operarse. Desear que todo vaya bien y tenga una rápida recuperación. Las bajas son malas noticias y pensamos en soluciones, en el jugador que va a estar, teniendo máxima confianza en los que jugarán y tratar de recuperar lo más rápido posible a los que son baja", señaló Lopetegui.

El técnico madridista reconoció que no pudo hablar con Isco, que apenas estuvo en la ciudad deportiva para comunicar sus dolores antes de ir al hospital. "No he podido hablar con él. Ha llegado con molestias por la mañana, se ha ido al hospital y está a punto de entrar a quirófano. Esperamos que vaya todo bien y que vuelva pronto con el estado de forma tan bueno que tenía", deseó.

Isco será baja segura para los dos partidos duros ligueros del Real Madrid esta semana, ante Sevilla y Atlético de Madrid, mientras que Carvajal no estará en Nervión y guarda esperanzas de estar recuperado para el derbi madrileño.

"Dani sufrió una sobrecarga que no ha tenido la evolución que pensábamos", confesó el técnico del Real Madrid. "Hay que esperar a ver cómo evoluciona durante la semana, está descartado para Sevilla e iremos viendo día a día", reconoció.