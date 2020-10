El Sevilla ha iniciado otra semana dura de competición con dos encuentros exigentes ante Rennes y Athletic y lo ha hecho en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con una sesión de entrenamiento en la que lo más destacado ha sido que tanto Jesús Navas como Sergi Gómez han trabajado al margen, mientras que la novedad la ha protagonizado Oussama Idrissi, quien se ha ejercitado con el grupo tras la lesión que le ha impedido hasta ahora entrar en su primera convocatoria tras su fichaje el último día de mercado. Mientras, Julen Lopetegui aún espera el regreso de Koundé, quien aún no se le ha visto por las instalaciones del Sevilla en la carretera de Utrera cuando está cerca de cumplir la cuerentena obligada tras su positivo en Covid-19.

Tanto Jesús Navas como Sergi Gómez acabaron con problemas físicos el encuentro de Champions del pasado martes ante el Chelsea, pero fueron titulares también en la cita frente al Eibar. En particular el central catalán parecía que podía tener difícil su presencia ante los armeros al tener que ser sustituido en Stamford Bridge tras un pinchazo en la parte de atrás del muslo, pero todo quedó en un susto. En el caso del palaciego su carga de partidos hace mella en su musculatura por su constante repetición de esfuerzos, aunque en su puesto no tiene sustituto específico. Aleix Vidal, además, no está inscrito en la Champions y no podría sustituirlo este miércoles ante el Rennes.

En la sesión de este lunes también ha sido noticia Sergio Escudero al volver a trabajar con normalidad después de que un golpe en la cadera en Granada le impidiera estar en la convocatoria para el duelo ante el Eibar y obligara a Lopetegui a citar a Pablo Pérez.