Jesús Navas fue claro al hablar del 1-1 al asegurar que se les "escapó el partido al final. Hay que seguir insistiendo para mejorar lo que no hicimos bien en este partido", señaló resignado Jesús Navas, para quien en la segunda parte, "tras los primeros 15 minutos buenos", "luego el equipo no existió y llegó el empate".

El palaciego, que sigue con molestias, lamentó que el Sevilla no materializase alguna delas ocasiones que tuvo para hacer el 2-0 y lamentó el paso atrás dado después del descanso: "Tuvimos opciones de hacer el segundo y al final nos quedamos sin tiempo para reaccionar. Hay que ir a por el 2-0 para que no pase esto otra vez. Debeos aprender de esto", insistió Navas, al que le está "costando" volver: "No me entrené en dos semanas, pero quería ayudar al equipo. Poco a poco espero dejar atrás estas molestias".

Por su parte, Rakitic indicó que el Sevilla "perdió dos puntos". "Debemos estar muy enfadados con nosotros mismos. Durante tiempo hicimos un gran partido, pero al final se nos escapó. Hicimos muchas cosas bien, sobre todo en la primera parte, y con eso debemos quedarnos. Toca felicitar al Valladolid por el gol, pero teníamos un encuentro claro a nuestro favor y tenemos que ser más inteligentes para que no se nos escape otro partido así".

Para el internacional croata, "el enfado debemos convertirlo en fuerza para el próximo partido, porque queremos irnos al mini-parón con una victoria. Toca levantarse y aprender de los errores para el próximo partido".