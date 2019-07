Joan Jordán: "Estoy feliz y muy ilusionado; es un paso impresionante, inimaginable"

Joan Jordán ha sido presentado como nuevo jugador del Sevilla, con el que firmó la semana pasada hasta 2024, y lo ha hecho con muchísima ilusión. "Desde el primer momento que el Sevilla contactó conmigo, a través de Monchi, tenía claras mis intenciones, el Eibar también sabía que yo quería venir. Han sido unas negociaciones un poco largas y duras pero al final todos estamos contentos. Estoy feliz y muy ilusionado. A nivel personal mi objetivo es crecer tanto como jugador como persona y el Sevilla es un club ideal para hacerlo".

Según el futbolista catalán, que cumple 25 años este sábado, "es un paso impresionante". "Si hace años me hubiesen dicho que podría estar aquí habría sido impensable, casi imposible. Estar en un club como el Sevilla, tan grande, es un orgullo. Tengo mucha ilusión. La temporada pasada me fue muy bien con el Eibar, y este año espero que sea igual o que sea mejor".

Además, ha expresado su deseo de sentir ya el aliento del graderío del Sánchez-Pizjuán. "La afición del Sevilla la conocemos todos, es una afición espectacular, apasionada. Yo vine aquí hace tres años con el Espanyol y se me pusieron los pelos de punta. No me imagino lo que podré sentir cuando juegue como local en este estadio".