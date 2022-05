Joan Jordán ve la durísima temporada del Sevilla como aprendizaje positivo

Joan Jordán ha sacado una lectura positiva de la durísima temporada del Sevilla culminada con el objetivo cumplido de la clasifiación para la Champions. El mediocampista catalán habla en una entrevista al diario As de lo que ha significado para el grupo la experiencia de competir con una constante merma de efectivos, por la continua racha de lesiones y positivos por Covid.

"Ha sido un año atípico por muchísimas cosas. Bajas por la pandemia, lesiones...", comenta el futbolista. "Lo peor fue acumularlas en el tramo más importante de la temporada. Ha sido un año de aprendizaje para la plantilla, el cuerpo técnico y el club. Estoy más que convencido de que nos va a ayudar muchísimo el año que viene. La temporada en Liga ha sido muy buena, seguimos haciendo historia y seguimos creciendo. Muchos clubes pagarían por estar donde estamos nosotros.

Sobre todo destacaba de esa experiencia adquirida saber competir sin descanso apenas, por la cantidad de bajas que el equipo debía paliar partido tras partido en las tres competiciones. "Más bien es la experiencia acumulada de haber jugado muchos minutos. Pero, por ejemplo, tras la eliminación de la Champions todos aprendimos muchas cosas que no podíamos volver a hacer. Y el tramo final de la temporada, que ha sido muy complicado para nosotros, creo que también nos va a servir. El bloqueo que a veces hemos sufrido, la ansiedad por entrar en Champions... Esas experiencias nos van a ayudar".

Una experiencia que también pasa a su plano particular, en el que reconoce que sus números estadísticos, más allá de los partidos y minutos acumulados, no son todo lo positivo que le hubiera gustado. "Cuando llegué al Sevilla nunca había tenido que jugar cada tres días y el cambio no es fácil. Este año tanto el míster como el club con la renovación me han demostrado su confianza. Para mí ha sido un año de gran aprendizaje. He tenido momentos muy buenos y otros malos, pero un poco de la mano del equipo. Pero lo que más destaco es todo lo que ha aprendido.

Además, se ofrece para ser uno de los líderes del vestuario en la próxima temporada, en la que se atisba una revolución en la plantilla. Parece que va a haber cambios, por lo que intentaremos formar un grupo y un ambiente muy bueno para la temporada que viene. Yo sé la importancia que tiene me haya querido el club y yo estoy aquí para sumar en todo. No me voy a esconder, remaremos en los momentos buenos y aún más en los malos".

