Juanlu: "Sergio Ramos es vida para el vestuario del Sevilla"

Juanlu está cumpliendo su sueño rodeado de ídolos, de Jesús Navas, su competidor en el lateral derecho, a Sergio Ramos, un capitán in pectore del vestuario por su enorme predicamento y su carisma.

En una entrevista a la Agencia EFE, que reproducimos aquí para respetar el guión de la misma, el futbolista sevillano de 20 años desgrana cómo ha sido su eclosión en el equipo de sus amores tras su debut con la selección sub 21, otro pasito más en su trayectoria.

Habla, por ejemplo, de cómo se reconvirtió a lateral derecho, tras ejercer de carrilero en el Mirandés. Y tiene claro que el "mejor ejemplo" lo tiene "en casa" con Jesús Navas

El sevillista, además, comparte habitación en la concentración de España sub-21 con Assane Diao, otra de las irrupciones de la Liga, en el otro lado de la ciudad, el Real Betis. Se verán las caras estos dos nuevos compañeros, frente a frente, el próximo 12 de noviembre.

-Habitual en las categorías inferiores de España y desde el viernes también con la sub-21. ¿Cómo lo vivió?

-A nivel personal estoy muy contento. Debutar con la sub-21 es muy bonito. El partido fue duro, pero tenemos la mente puesta en el partido del martes contra Kazajistán. Nosotros llevamos muy poco tiempo y nos estamos conociendo; estos amistosos van muy bien para eso.

-A quien sí conoce es a Santi Denia. Contó con usted en la sub-19, pero como extremo, mediocentro… y ahora es lateral derecho.

-El míster siempre me ha dado confianza y ahora estoy intentando apropiarme de las ideas que quiere en el lateral derecho y aprender lo antes posible lo que el míster me pide.

-¿En qué momento se produce esa conversión al lateral derecho?

-En Miranda empecé a jugar de mediapunta, pero faltaba gente en el carrilero derecho y me pusieron a mí. Me fui quedando de carrilero con los partidos. Y esta pretemporada pasé de carrilero a lateral derecho y me quedé ahí.

-A pesar de llevar pocos partidos como lateral derecho, tiene buenos datos defensivos. Según BeSoccer Pro, de diez uno contra uno defensivos ha ganado siete; y ha hecho cuatro entradas, el segundo lateral derecho -empatado con Bellerín y Gorosabel- que más en LaLiga EA Sports por detrás de Thierry Correia. ¿Cómo trabaja esos conceptos defensivos?

-Yo me he considerado un jugador más defensivo que ofensivo, pero sí que es verdad que las primeras veces jugando de carrilero me costaba más, colocarme tácticamente por ejemplo. También Mendilibar me ayudó mucho defensivamente.

-En el Sevilla FC tiene un buen ejemplo en el que fijarse.

-El mejor ejemplo para aprender lo tengo en casa. Con Jesús Navas me llevo muy bien y me ayuda; es de los mejores laterales del mundo.

-Y todavía en la absoluta, no se le acaba la gasolina.

-Qué va, Jesús es incombustible (ríe). Para mí, siempre ha sido mi ejemplo desde chico y un ídolo para toda la gente de Sevilla. Compartir vestuario con él es muy bonito.

-Ya le habrá pedido la camiseta, ¿no?

-Sigo esperando a ver si me da alguna (ríe).

-Ha comentado su temporada en el Mirandés. Como usted, han pasado otros jóvenes a los que Miranda les ha supuesto un impulso en sus carreras. Raúl García, Rodrigo Riquelme, Carlos Martín ahora… ¿Qué tiene el club que os ayuda tanto?

-Es el mejor sitio que hay para crecer. El entorno y la gente. Éramos un vestuario joven y veníamos todos de filiales. Nos hacíamos mejores a los otros y no hay mejor entorno para crecer que ese.

-Retomando el Sevilla FC y compañeros experimentados. ¿Qué ha significado para el vestuario la vuelta de Sergio Ramos?

-La noticia te impacta. Porque compartir vestuario con un jugador como Sergio Ramos no te lo esperas nunca. Es vida para el vestuario. Es un jugador que ha ganado tanto y sabe tanto… al vestuario y a los jóvenes nos ayuda mucho. Aporta una experiencia que para un vestuario es fundamental; tanto él, como Rakitic, Jesús Navas… tenemos la suerte de compartir vestuario con gente que lo ha ganado todo.

-¿Cómo se está viviendo en el vestuario estos momentos de dificultad?

-Al principio cuesta porque no tienes la confianza del primer equipo, pero es un vestuario que siempre nos ha ayudado un montón a los jóvenes y eso hace que tu confianza esté como la de ellos -los más experimentados-.

-Acaba de decir que Mendilibar le ha ayudado mucho. ¿Cómo ha sido su experiencia con él?

-A Mendilibar le tengo que estar agradecido, a él y a la dirección deportiva, porque confiaron mucho en mí y sin esa confianza hubiese sido imposible estar donde estoy hoy en día.

-¿Ha podido hablar con su nuevo entrenador, Diego Alonso?

-Todavía no he podido hablar con él porque estoy aquí con la sub-21. Pero estoy deseando conocerlo; he leído algo suyo y he podido enterarme de algo de los entrenamientos.

-Con todos los momentos que está viviendo. ¿Cuál le ha hecho más ilusión?

-Si me tengo que quedar con uno, sería el primero en el que salté al Sánchez-Pizjuán como titular y escuchar ese himno que tantas veces había escuchado en la grada. Para mí, es un sueño.

-Antes del siguiente parón, en noviembre, el último partido es el gran derbi contra el Betis. En España sub-21 está compartiendo concentración con Assane Diao… ¿le está siguiendo ya de cerca?

-Es mi compañero de habitación, con eso te lo digo todo (ríe). Como jugador lo habéis visto todos como es; explosivo y rápido. Me acuerdo el otro día que teníamos una coña de que me cogió una carrera y me la ganó y siempre me está vacilando con ello. Eso que tiene como persona también lo tiene en el campo.

-Cualquiera le gana una carrera a Assane Diao…

-Es rápido, sí (ríe).