Koundé insiste: "Me gustaría jugar en un club aún más grande"

Si hace sólo unos días Jules Koundé dejaba entrever sus intenciones de cara al futuro en unas declaraciones en Francia en la que abrió claramente la puerta a una salida del Sevilla, el defensa francés ha vuelto a insistir en ello y ha dicho abiertamente que le gustaría jugar en un club grande. “Puede ser que este verano cambie de club”, reconoció en su comparecencia de prensa como nuevo jugador de la selección absoluta y miembro del equipo que estará en la Eurocopa.

Sin embargo, nuevamente en unas declaraciones a Telefoot deja meridianamente claro que quiere dar el salto ya. "Ir a Sevilla me pareció la mejor opción para intentar superarme y no me arrepiento de mi elección. Ya estoy en un club grande, pero obviamente me gustaría jugar en un club aún más grande. Veremos qué me depara el futuro, pero es algo que se me queda en la cabeza", ha manifestado el joven defensa galo, que reiteró también que su próxima meta es la Eurocopa: "Mi objetivo es tener algo de tiempo de juego. Es un gran motivo de orgullo. He trabajado mucho para llegar aquí y ahora el objetivo es quedarme".

El Sevilla ya rechazó el pasado verano una oferta de 55 millones de euros procedente del Manchester City y para el presente mercado se espera una ofensiva importante de varios clubes, sobre todo de su rival en la ciudad inglesa, el Manchester United, que está dispuesto a acercarse a su cláusula de rescisión de su contrato (80 millones de euros).

Está claro que el verano va a ser prolífico en noticias relacionadas con el defensa francés, el mayor activo que tiene el Sevilla en su plantilla, sin lugar a dudas.