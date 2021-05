El horario del Sevilla-Alavés vuelve a cambiar al domingo

El Sevilla-Alavés de la última jormada de Liga se jugará finalmente el domingo 23 a las nueve de la noche, después de que LaLiga haya modificado por segunda vez la composición de la jornada trigésima octava ante la reclamación del Villarreal. El equipo amarillo, que juega la final de la Europa League ante el Manchester United en Polonia, solicitó disputar su último partido de Liga el sábado para tener un día más para preparar la cita, lo que, evidentemente, provoca que todos los partidos en los que hay algo en juego se disputen a la vez.

De esta forma, la jornada queda de la siguiente manera: los partidos en los que hay algo en juego, tanto por el título, por Europa como por el descenso, se jugarán el sábado y el resto el domingo, aparte del partido adelantado al viernes, que será el Levante-Cádiz.

MODIFICACIÓN | Así quedan los horarios de la Jornada 38 de #LaLigaSantander➡️https://t.co/v41Gmr49a3 pic.twitter.com/uxWJEzddiK — LaLiga (@LaLiga) May 17, 2021

Así, el Sevilla-Alavés, que había pasado al sábado a las 21:00 horas al conseguir la permanencia el equipo vitoriano, vuelve al domingo, en este caso a la misma hora, a las nueve.

El equipo de Lopetegui aún opta a la tercera plaza si el Barcelona no puntúa ante el Eibar, choque que se disputará el sábado al tener aún opciones de salvación el equipo armero. Por tanto, el Sevilla saltará al césped del Sánchez-Pizjuán para su último partido conociendo el resultado del Barça y sabiendo si tiene o no opciones reales de ser tercero. Si no fuera así, el único objetivo será superar los 76 puntos que sumó con Emery en la temporada 14-15.

Por tanto, el duelo entre sevillistas y babazorros será el partido que cerrará la Liga, ya que el Granada-Getafe se jugará a las seis de la tarde.