LaLiga invita al "gran desenlace" entre los cuatro aspirantes al título

El gran desenlace, como así ha bautizado LaLiga al sprint final de la Primera División, comienza este fin de semana al más puro estilo final four, con dos duelos estelares entre los cuatro aspirantes al título: Barcelona-Atlético de Madrid y Real Madrid-Sevilla. Y ambos partidos llegan con dos de los entrenadores sancionados: Ronald Koeman no podrá sentarse en el banquillo del Camp Nou y Julen Lopetegui no podrá hacerlo en el del Alfredo di Stéfano.

Esos dos escenarios dictarán los equipos que se mantienen en la pugna con más opciones o si alguno se queda queda fuera de esta frenética e intensa la carrera.

Antes de esta trigésima quinta jornada el único que depende de sí mismo es el Atlético del argentino Diego Simeone, que dispone de dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid y el Barcelona y seis sobre el Sevilla, cuyas opciones quedaron minimizadas con la última derrota en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Athletic Club de Bilbao, aunque mantiene intactas sus posibilidades matemáticas.

Ronald Koeman, suspendido, no podrá sentarse en el banquillo del Camp Nou si no lo remedia el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), al que ha recurrido el Barcelona. Julen Lopetegui, igualmente sancionado, estará en la grada del Di Stéfano, después de que Gil Manzano le sacara una amarilla por protestar al final del Sevilla-Athletic: es la quinta.

💯 Una liga SÚPER.💯 Un final SÚPER.🤩 ¡Prepárate para el SÚPER desenlace de #LaLigaSantander!#HayQueVivirla — LaLiga (@LaLiga) May 5, 2021

El Atlético, una vez perdida prácticamente toda la enorme ventaja que llegó a acumular, no quiere ceder la iniciativa. Se la jugará en un campo tradicionalmente adverso, donde no vence desde febrero de 2006, aunque allí certificó su último título liguero con un empate en mayo de 2014. Además, en la primera vuelta ganó a los azulgranas por 1-0 con tanto del belga Yannick Carrasco.

Regresará el uruguayo Luis Suárez a su anterior casa. Será un encuentro especial para el charrúa. Se reencontrará con su 'hermano' Messi y el resto de amigos. Se perdió el partido del Wanda Metropolitano por covid-19. En el Camp Nou será la punta de lanza, aunque el jugador más decisivo últimamente está siendo Marcos Llorente.

Real Madrid y Sevilla: tocados, no hundidos

El domingo, un día después del encuentro en Barcelona, se verán las caras en el Alfredo di Stéfano dos equipos como Real Madrid y Sevilla tocados pero no hundidos y con la ambición por bandera. El cuadro de Zinedine Zidane no tiene más remedio que resetearse tras caer en la semifinal de la Liga de Campeones ante el Chelsea, tremendamente superior táctica y físicamente. El equipo de Lopetegui, por su parte, se obliga a olvidar el 0-1 sufrido ante el Athletic para mantener alguna mínima opción y luchar, al menos, por mejorar esa cuarta plaza que tiene.

El conjunto madridista acude a tan trascendental cita al límite en el apartado físico, con la plantilla muy mermada, un factor que fue determinante en Stamford Bridge y que puede serlo ante un oponente tan sólido y potente como el conjunto sevillista. Lopetegui presentará su equipo de gala y lo hará mucho más fresco. Al objetivo de mantener alguna mínima opción se añade el de poner fin a una racha de más de doce años sin ganar a domicilio a los blancos.

El resto de la jornada

La pugna por entrar en Europa también se presenta más que cerrada con tan solo dos puntos de diferencia entre la Real Sociedad, quinta, y el Betis, séptimo, con el Villarreal entre medias. El Granada y el Athletic, a seis puntos del cuadro verdiblanco, siguen aspirando a llegar.

El conjunto donostiarra es el que abrirá precisamente este viernes la jornada ante el Elche y su enconada lucha por eludir el descenso; el Villarreal, con el desgaste de la semifinal de la Liga Europa ante el Arsenal, se mide a un Celta que por fin respira tranquilo tras certificar la permanencia; y el Betis ansía poner fin a su racha de seis empates seguidos el lunes ante el Granada en un choque en el que no estarán por sanción hombres importantes como el francés Nabil Fekir y el argelino Aissa Mandi, en el bando sevillano, y Roberto Soldado, en el nazarí.

Osasuna, sin la presión de los puntos, reta en San Mamés esa pretensión europea del Athletic que ha logrado mantener gracias a sus victorias contra Atlético de Madrid y Sevilla pese a arrastrar estas últimas semanas notables bajas por problemas físicos.

En el tramo por la salvación, a parte de la visita del Elche, penúltimo, a la Real Sociedad, el Alavés y el Valladolid tratarán de resguardar el punto que tienen de ventaja sobre el Huesca, que cierra la zona de descenso, en Mendizorroza contra el Levante y en Mestalla ante el Valencia, respectivamente, mientras que el cuadro oscense visitará al salvado Cádiz.

El duelo estelar en esta lucha, no obstante, será el que enfrente al Getafe, que tiene cuatro puntos de margen, y el Eibar, colista pero renacido con su triunfo ante el Alavés.