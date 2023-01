Loïc Badé promete rapidez, técnica y fuerza al servicio del Sevilla

Loïc Badé llega cargado de promesas y de ilusión, según demostró en sus primeras como futbolista del Sevilla. El central cedido por el Stade Rennais tuvo una muy cálida acogida desde su misma llegada al aeropuerto. Ahí ya se sorprendió: "La llegada ha sido excepcional porque es la primera vez que hay mucha gente en el aeropuerto cuando llego. Muy excepcional. Tengo la impresión de que hay un ambiente muy caluroso aquí", comenzaba en su entrevista a los medios del club, realizada antes de que sintiera el calor de la afición en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el multitudinario entrenamiento de este jueves.

El francés de 22 años llega casi como un regalo de Reyes Magos para Jorge Sampaoli. "Cuando estuve en Nottingham no he jugado mucho -ni un partido oficial- pero he entrenado muy duro porque quiero jugar. Soy joven y tengo la necesidad de jugar y estoy impaciente por jugar aquí. Me siento muy bien físicamente y estoy preparado para jugar", aseguró el joven futbolista, que en cierta manera desmintió a Sampaoli.

Respecto a su rol, a lo que puede aportar según sus cualidades, afirmaba lo siguiente: "Pienso que soy rápido para ser un defensa, técnico y fuerte. Pienso que para este campeonato tengo un buen perfil. Para mi es igual jugar en línea de 3 o de 4, es diferente y no es lo mismo, pero puedo jugar en cualquiera. Pienso que soy sobre el campo un jugador inteligente y pienso que voy a poder mostrarlo".

Una clara ventaja que tendrá es que compartirá zaga con un futbolista de su misma cultura y lengua, lo que facilitará su adaptación. "Es bueno para mí jugar con Nianzou porque va a ser más fácil. Es francés como yo, así que para hablar y para todo va a ser más fácil. La presión para mí es normal en el fútbol cuando quieres jugar al máximo nivel. Creo que está bien", decía al respecto.

En la misma línea de esa cultura futbolística francesa era referido a Koundé, como precedente de éxito en su puesto. "Sí, sí… Lo que Koundé hizo aquí para mí es un ejemplo y espero poder hacer lo mismo. Tengo ganas de jugar para demostrar que es un error no haber jugado más y que estoy preparado para jugar".

¿Y se siente heredero de la tradición de grandes centrales franceses? "Creo que tengo mi propio estilo y soy diferente a ellos. Intento fijarme en todos los puntos positivos de Varane, Upamecano… Pero pienso que no tengo el mismo estilo que ellos".

"Sé que es un gran club que ha ganado muchas copas. Sé que hay muchos grandes jugadores y que Sevilla es una gran ciudad. Todo es muy grande aquí", destacaba también lo que sabe conoce del club y de la ciudad a los que llega.