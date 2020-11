Lopetegui: "Rakitic nos va a ayudar siendo Ivan, no Banega"

Julen Lopetegui ha vuelto a echarle un cable a Ivan Rakitic, cuyo rendimiento va creciendo en el Sevilla poco a poco desde su vuelta. El entrenador guipuzcoano rechazó de plano la comparación con Banega en una entrevista en Goal.com.

"Éver (Banega) nos hacía mejores en muchos aspectos -reconoció al ser preguntado por la comparación-. Hizo un año muy bueno, además fue de menos a más y terminó a un nivel altísimo, igual que Reguilón. Son jugadores que ya no están, les damos las gracias por lo que nos dieron. Tenemos que cuidar y mirar a los que están, que son los que ahora nos van a ayudar a ganar partidos y tienen toda nuestra confianza. Me vale para Ivan (Rakitic) y para todos. Todos los jugadores necesitan un tiempo de adaptación pero nadie tiene que llevar la losa de sustituir a nadie. Ivan viene a ser Ivan y a tratar de dar lo mejor de sí mismo y ayudarnos. Está creciendo muchísimo como jugador y nos van a ayudar siendo Ivan, no siendo Banega".

Además, habló del papel de Koundé, de la posibilidad de que saliera en verano y de la importancia para el equipo y para él mismo de que se quedara en el Sevilla, para que siga madurando. "Sigue con nosotros y creo que es bueno para nosotros y para el jugador. Está en una edad en la que tiene que seguir creciendo, mejorando y desarrollando sus buenas condiciones. Antes no iba a la selección y era uno de los jugadores con los que hacíamos un poco más de trabajo individual. Ahora hay menos tiempo pero es lógico que vaya a la selección sub-21 por la evolución que ha tenido. Tiene buen carácter para aprender, es un chico maduro, muy curioso en lo que tiene que mejorar y eso es muy bueno".

También mostró su esperanza en que los fichajes vayan aportando y depositó su confianza en que Idrissi coja ritmo competitivo tras el presente parón. "Idrissi no ha podido trabajar aún con nosotros, ojalá que la semana que viene se pueda incorporar. Vamos a ver cuando coge el ritmo competitivo pero esperamos que esté cuanto antes. Queremos recuperar también a Suso y a ver qué pasa con las molestias de Acuña y Jesús (Navas), cruzamos los dedos para que no sea grave".

Otro asunta que le preocupa es el estado en el que regresarán los nueve internacionales que están desperdigados por el mundo: "Esperamos que vuelvan sanos todos los que han ido con su selección, sin bicho. Cuando te dicen que un jugador tiene Covid, está fuera 2 ó 3 semanas y con todo lo que viene después. Ese escenario es complejo pero es lo que hay