Lopetegui: "El Salzburgo es completo, difícil y valiente"

Julen Lopetegui, en la rueda de prensa oficial de la Champions League previa al partido de este martes ante el Salzburgo en el Ramón Sánchez-Pizjuán (18:45), ha destacado la "alta exigencia" del torneo en general y del rival en particular, un equipo austríaco que llega invicto y como sólido líder de la Bundesliga con siete victorias en siete jornadas. "Ante todo es muy buen equipo, lleno de muy buenos futbolistas. Un equipo que aúna juventud, físico y velocidad y también una continuidad de un método de trabajo desarrollado durante años, incluso con diferentes entrenadores, y que compite fantásticamente en Europa".

Según el entrenador del Sevilla, una de las cualidades del Salzburgo es que "prepara casi exclusivamente su competición en Europa porque es muy superior en su liga regular". "Está seguramente a un nivel de preparación superior al resto de equipos europeos por lo pronto que han empezado con las competiciones previas que han tenido que jugar. Y fue muy superior a un Barcelona casi titular y al Atlético de Madrid en partidos amistosos este verano. Es un equipo completo, difícil, valiente y que nos va a obligar a competir a muy alto nivel, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo".

"Estamos entroncados en un grupo muy, muy igualado, en el que cualquier equipo puede ser primero y cualquier equipo puede ser cuarto. Y esto también refleja la realidad de este partido", añadió sobre el primer encuentro del Grupo G.

De nuevo, como a Diego Carlos, a Lopetegui se le preguntó sobre Koundé y si había charlado con él en particular tras su verano de incertidumbre. "Charlas las tenemos con todos los jugadores y con él también. Jules ha regresado después de un verano que no ha sido sencillo. Y ha regresado con una ilusión grandísima en competir por y para el Sevilla. Esa es la realidad. Está ilusionado en ayudarnos, en seguir creciendo como futbolistas. El verano ya pasó y estamos ilusionados todos en las competiciones que tenemos".

El técnico guipuzcoano quiso darle su justa importancia al torneo que empieza este martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y lo relacionó con el estado emocional de Koundé: "Es la competición a nivel internacional más importante del mundo y además te cuesta mucho conseguirla. Son 38 partidos de trabajo duro en un contexto de Liga durísimo y ahora nos toca enfrentar este partido con la máxima ambición y la máxima ilusión. Y así es como veo también a Jules".

Y tuvo que abundar en el asunto Koundé: "No hay mejor terapia que competir y hacerlo en un partido Champoins. No hay mejor terapia que la competición. E insisto en la ilusión que sé le produce competir por y para el Sevilla. Está encantado de ayudarnos a ser mejor equipo, de intentar seguir mejorando como futbolista. La temporada empieza y tiene que estar centrado el objetivo común de todos, tras un verano complejo".

Descanso obligado en la Liga previo: "No es lo más deseable estar 17 días sin competir -21 contando ya el día de mañana-, pero el contexto es el que es y nos tenemos que adaptar. La primera vez que nos hemos mirado todos los que están y los que son fue el sábado. Hasta el sábado no nos pudimos juntar todos en el grupo, primero por el mercado y luego por la salida de los internacionales y la vuelta. Todos los que vamos a luchar esta temporada por y para el Sevilla nos juntamos por primera vez este sábado. Y hay que adaptarse rápido a esa realidad. Y tampoco nos vamos a quejar de la ausencia de competición este fin de semana. Se decidió suspender el partido y nos adaptamos y preparamos de la mejor manera posible un partido complejo".

Los internacionales y Ocampos: "Los sudamericanos han llegado cansados, aunque algún partido se suspendió -el Brasil-Argentina-, pero otros han jugado todos los partidos. Ha pasado un tiempo suficiente y todos están preparados para la Champions. Lucas es cierto que viene de una lesión larga, que ha estado apartado y le ha roto un poco el ritmo de una pretemporada muy buena que estaba haciendo, al igual que Óliver. Los dos ya tienen el alta médica. Los dos están entrenando con nosotros y veremos mañana si son o no de la partida".

Óscar, en la dinámica: "Enchufados tienen que estar todos. Es cierto que él ha tenido en este inicio de temporada la presencia en los onces titulares porque se lo ha ganado. La competitividad interna es alta y hay que seguir compitiendo. Este mensaje vale tanto para él como para el resto. Trataremos de buscar siempre el once más adecuado. Si Óscar ha sido titular es porque estamos contentos con su aportación y esperamos que siga haciéndolo, igual que todos los compañeros"

El aliento de la grada: "Los objetivos a medio o largo plazo no los comentamos nunca, porque no creemos en ellos, creemos en el objetivo inmediato. El único objetivo que ayuda es la concentración absoluta de la energía que tengamos en el siguiente partido. Mañana vamos a necesitar toda esa energía y ese aliento del 60% de sevillistas que tiene que hacerse notar como si fuera el 100%, porque va a ser un partido muy complejo, muy difícil. Claro que es importante la vuelta del público, en un 60%, algo más que la vez pasada. Es una noticia buena, no excelente, porque lo excelente es que se pudiera llenar hasta la bandera el estadio. Pero estamos seguro que el 60% nos va a tener que ayudar como si estuviera al 100% el Sánchez-Pizjuán, porque el partido lo va a requerir".

¿Tiene mejor plantilla esta temporada?: "Las plantillas buenas o malas se hacen al final de la temporada en base al buen rendimiento. El mercado ha sido el que ha sido para todos, ha sido complejo, difícil, pero ya ha quedado atrás. Esto lo comentó en su momento Monchi y a mí me toca entrenar y mirar para delante. Las notas a las plantillas se ponen al final de la temporada y ahora tenemos que trabajar todos para que estemos al mejor nivel posible y que seamos capaces de competir en todas las competiciones".

La salida de De Jong: "Luuk salió a última hora, estaba dentro de nuestra idea que pudiera seguir, las circunstancias fueron así y le deseamos toda la suerte del mundo. Es un chico fantástico y ojalá tenga un buen recorrido allí, excepto contra nosotros".

Más alargues de los partidos: "No sé qué conceptos se tienen en cuenta para que los alargues sean mayores o menores. Sí se habló en la reunión con los árbitros que se alargaría los tiempos, pero no sé si por pérdidas de tiempo o por otras causas".

La posición de Óscar: "Él ha iniciado en los partidos ligueros por fuera, no por dentro. Pero lo importante no es en qué zona juegue sino que los futbolistas puedan competir. Puede haber posiciones que parezcan favorables, pero luego la realidad competitiva y cada rival hace que cada jugador rinda o no independientemente de la posición".