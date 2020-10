Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha lamentado la baja de Jules Koundé en el partido ante el Granada al dar positivo por coronavirus, resignándose a admitir que estos contratiempos forman ya parte del día a día en el mundo del fútbol. Además, el guipuzcoano ha confesado que está pendiente del estado físico de varios jugadores, entre ellos, Jesús Navas, que no ha entrenado aquejado de algún problema físico cuya evolución habrá que vigilar, aparte de que unas de las últimas incorporaciones, Oussama Idrissi, está lesionado.

El técnico vasco valoró el estado de los internacionales a su regreso. "Bueno, han llegado unos más cansados que otros, unos con un viaje más largo, algunos con algunos problemas por los partidos que han jugado y otros con algún otro tipo de problemas qué vamos a ver cómo evolucionan de hoy a mañana, pero sí es verdad que estamos en un escenario en el que lógicamente este tipo de situaciones de intensidad competitiva, más el añadido del Covid, pues hace que lógicamente tenemos que esperar hasta último momento para tomar las decisiones de la convocatoria", ha explicado.

En este sentido ha reconocido que Jesús Navas está entre algodones. "Él y algún que otro compañero tiene algún que otro problema, así que vamos a esperar un poquito a ver cómo siguen. Vamos a esperar un poco sin adelantar demasiado a ver qué evolución existe de hoy a mañana y lo que pueda pasar, pero sí, él no ha podido entrenar hoy al igual que algún compañero lo ha hecho con alguna molestia".

Carlos Fernández. "Carlos está nosotros, pero también han venido bien De Jong y En-Nesyri y la alineación la decidiremos mañana. Lógicamente él como todos los jugadores están ilusionados y trabajando para conseguir tener minutos, es lo normal. Este aspecto forma parte de la competitividad interna de la plantilla".

Rekik e Idrissi. "Rekik está bien, lleva entrenando más tiempo, lógicamente, con nosotros. Idrissi tiene un problema, está lesionado y todavía no se ha incorporado al día a día con nosotros, entonces veremos iremos viendo. Esperemos que se recupere lo antes posible".

La atención, en el Granada. "Ahora lo único que nos preocupa es hacer frente al Granada, un muy buen equipo con un una solidez y una continuidad conseguida a base de hacer un recorrido muy importante en la Primera División. Con un entrenador creo que muy bueno, con buenos futbolistas y un equipo que nos va a poner las cosas tremendamente complicadas en el partido mañana. Eso es lo que nos preocupa".

Gestión de esfuerzos con el Chelsea a la vuelta. "Nosotros tomamos las decisiones no en base a gestionar la plantilla, sino en gestionar un poco los retos que tenemos. El único reto que tenemos es el Granada y después vendrá el siguiente y así trataremos lógica y evidentemente de hacerlo. Eso significa que cuando afrontes cada reto lo harás siempre pensando en sacar el mejor equipo posible y eso nos obliga a hacer cambios pensando en sacar el mejor equipo posible porque hay muchos contextos y circunstancias, pero a partir de ahí siempre pensamos en que la única manera es ésta. Insisto que no es un tópico, ya lo he dicho muchas veces, la realidad por mucho que se pregunte no es más verdad. Lo único que existe en el fútbol es el siguiente partido y el partido única y exclusivamente de Granada".

Los Cármenes, un fortín. "El Granada es un equipo, insisto, tremendamente exigente, un equipo que en su casa se ha hecho tremendamente fuerte, con muy buen entrenador con un equipo muy consolidado a nivel competitivo con muchas soluciones ofensivas y un equipo que regala muy, muy poquito. Entonces la consecuencia es que es un equipo muy competitivo y nos va a obligar a hacer un gran partido mañana".

Sin público en las gradas. "Ojalá que se pueda dar que el público pueda acceder cuanto antes. Evidentemente ahora hay que confiar en las autoridades y que se pongan de acuerdo en los criterios que existen. Ojalá que sea el mismo criterio en Europa que en España porque entiendo que todo tiene que ir en base a una certeza científica, pero ¡ojalá que se puede hablar de que el público entra en el campo lo antes posible porque el fútbol tiene mucho más sentido estando con nuestro público o con un público del equipo contrario pero al menos con público"