Lopetegui: "Es el momento de creer en este equipo"

Cariacontecido e intentando explicar no sólo el partido sino el pésimo inicio, Julen Lopetegui hizo un resumen "no positivo". "Creo que hemos tenido tres ocasiones muy, muy claras, no las hemos metido y la calidad individual del Barça nos ha castigado", ha dicho en SFC Radio.

El entrenador del Sevilla se ha querido quedar con el "carácter del equipo, que no ha entregado la cuchara". "Era un contexto difícil. Hay futbolistas que todavía no están en su mejor forma. Pero el equipo no ha entregado la cuchara. No ha dejado de correr. Y quiero destacar el trabajo y la generosidad del equipo para construir el futuro, quiero quedarme con las cosas positivas, y corregir las cosas que hay que corregir, pero me quedo con ese compromiso y el carácter".

Lopetegui reconocía que el Sevilla debe cambiar la dinámica negativa, y aseguró que dio un gran paso para ello con la actitud. "Estamos pagando un peaje del inicio de temporada. Hay que ser capaces de darle la vuelta y de crecer en base al carácter que el equipo ha demostrado. Vamos a crecer a partir de ese carácter".

Y también ha elogiado el papel de la afición sevillista pese al ambiente de pesimismo que podría reinar. "La afición ha estado de diez, ha apretado al rival, ha empujado, ha ayudado, como siempre. Estamos muy agradecidos".

Preguntado si José Ángel puede hacerse un hueco, dijo. "Claro que sí, por qué no. Es un jugador nuestro, está aprovechando muy bien las oportunidades, tiene muy buenas condiciones, hay que atemperarlo en algunas acciones, pero mezcla muy bien con este estadio y con lo que es el Sevilla"

"El Barcelona te castiga el mínimo error, en el 0-1 hemos tenido una pérdida evitable. Pero el Barcelona no te perdona. Tienes que darles primero, si no, ellos te lo van a dar ese directo. Y por eso hay que ser contundentes, porque las áreas son las que marcan el desarrollo y el futuro", argumentó.

Ya en la sala de prensa abundó en esos mensajes positivos. "El plan de partido estaba saliendo a la perfección en el sentido ofensivo y defensivo, evitando que el Barcelona tuviera protagonismo y encontrando situaciones de superioridad. La de En-Nesyri no era fuera de juego. Pero si no eres contundente cuando eres superior y a la mínima sufres en tu área... Muy pocos equipos tienen la calidad del Barcelona. por eso cuando eres superior tienes que ser contundente".

"Tenemos que mejorar en el aspecto ofensivo", continuó. "Hemos vuelto a poder entrar en el partido en el segundo tiempo con un posible 1-2".

¿Cree que el club aguantará esta mala racha? "No te puedo contestar a eso. Cuando las circunstancias vienen negativas, hay que trabajar, apretar los dientes y convencer a los chicos. Nada más. Todo lo demás es chauchau, y el chauchau no te ayuda".

"El equipo ha hecho un esfuerzo extraordinario, ha querido ir, arriesgando. Y creo que eso sirve para un futuro, en una foto y una situación complejas. Estamos pagando ese peaje, con futbolistas que aún tienen que coger su forma. Pero me quiero quedar con ese carácter", argumentó.

"No es momento de hablar de la planificación. Es momento de mirar adelante. Porque creo en este equipo y podemos generar un nuevo equipo. Hay que mejorar la contundencia en las dos áreas. Y tenemos que rentabilizar todas las cosas buenas que el equipo va a seguir haciendo. Se trata de insistir, de creer y de mirar al siguiente partido. Por momentos hemos sido superiores a un gran equipo. Tenemos qje ser más contundentes", continuó Lopetegui.

Lopetegui sacó su vis optimista. "La foto no es positiva, pero este equipo va a dar muchas alegrías esta temporada. Es el momento de creer en este equipo y de mirar al siguiente partido, no hay otra receta".

El guipuzcoano insistió en valorar lo positivo y corregir lo negativo. "Soy el responsable y debo convencerles de que son un grupo que pueden hacer cosas importantes esta temporada. Y lógicamente conseguir ese resultado que nos dé la confianza para seguir creciendo. Hoy, dentro de un 0-3, creo que hay cosas muy positivas e intentamos quedarnos con ellas, trabajar en las negativas mirar al siguiente partido".