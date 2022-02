Lopetegui: "El Espanyol particularmente me gusta mucho"

Julen Lopetegui no ha dado muchas pistas sobre el estado de algunos futbolistas del Sevilla, que viaja en un rato hacia Barcelona, más allá de confirmar la baja de Rekik, al que ya descartó el jueves. "Es cierto que vamos a jugar en 64 horas desde el último partido, no llega ni a 72 horas, y eso junto a la dureza del partido ante el Dinamo de Zagreb hace que haya jugadores en duda y que no sepamos cómo van a estar para mañana. Hoy viajamos un poquito antes para analizar allí en qué estado están todos los chicos. La baja de Rekik es clara y alguna más va a caer. Esperaremos a mañana para ver qué once hacemos y quiénes están a disposición"

A partir de ahí, se centró en el habitual elogio al rival de turno, que en el caso del Espanyol, según afirmó, le gusta "particularmente". "Me parece muy buen equipo el Espanyol, tiene muy buenos jugadores, algunos internacionales, está en un gran momento de forma. Tiene muchas variantes ofensivas, juega bien. En casa le ganó bien a la Real Sociedad, al Barcelona le iba ganando hasta la última jugada y haciendo muy buen partido. Ese es el partido que espero".

Por ello, pidió a sus futbolistas poner todo el foco en Cornellá: "Tenemos que recolocarnos rápido en la Liga, donde cada partido cuesta una barbaridad ganarlo y tenemos que competir de la mejor manera con la sana intención de superar a un buen rival como es el Espanyol".

Preguntado sobre si prefiere jugar antes o después que el Real Madrid, por aquello de la presión, dijo: "Nosotros no estamos pensando en ninguna otra cosa que en ganar nuestro partido. Esa es nuestra mentalidad, con lo cual no nos centramos en a qué hora juegan otros rivales. Nosotros jugamos a la misma hora que el rival que tenemos enfrente, un muy buen rival, insisto. Es un equipo que particularmente me gusta mucho".

El nuevo contexto de la Europa League: "Se juega los jueves y el margen para la Liga son tres días. Son partidos complejos y duros, como lo será el siguiente jueves. Y tenemos en medio partidos complicados ante de gran nivel que están toda la semana afilando sus uñas para morder en ese partido y ser capaces de superarnos. Tenemos que aceptar ese reto, es la realidad y tenemos que ser capaces de competir, ante un Espanyol muy bien dirigido que juega muy bien al fútbol, con buenos jugadores para ejecutar variantes ofensivas. Tendremos que estar a un buen nivel sin duda".

El gran estado de Bono: "Estamos contentos con todos los jugadores que tenemos, en este caso con Bono, también con Marko. Esa competencia sana beneficia al equipo y estamos encantados con el rendimiento que ha tenido y que seguirá teniendo, tanto él como el resto de jugadores de la plantilla. Cada jugador tiene una misión específica, la de portero es parar y estamos muy satisfechos".

La lucha por la Liga: "Nos vemos siempre con opciones de ser capaces de afrontar cada partido con la ambición y la ilusión de ganar. Es lo único que nos mueve, sabiendo las dificultades de cada contexto. Esta semana la dificultad es máxima porque tenemos enfrente un muy bien equipo y el contexto de donde venimos. Tenemos que colocarnos muy rápido y ser capaces de competir ante un equipo que nos va a exigir".

Jesús Navas, un regreso en cuarentena aún: "Jugo unos minutos después de tres meses y decidiremos qué hacemos respecto a él y los compañeros. Viene de una inactividad importante y tiene que coger el ritmo. Ya veremos si es de cero a cien o no, lo decidiremos también según la circunstancias del equipo".

Ocampos, apercibido con el derbi en ciernes: "A eso no contesto, el partido que tenemos es el del Espanyol, un partido lo suficientemente complicado, exigente y atractivo como para perder energía en otra cosa".

En-Nesyri, a ganar ritmo y confianza: "Youssef también ha estado durante una gran parte con una lesión muscular, recayó, y a jugadores de su perfil esas lesiones les afectan. Y ahora está en el proceso de volver a coger el ritmo de competición y también confianza. Son dos cosas diferentes que a veces no se encuentran en el mismo momento. Trataremos de que tenga las dos y que nos ayude en el tramo final de la temporada. Todos los jugadores que han estado en un periodo largo de inactividad, su adaptación es progresiva. Trataremos de que sea cuanto antes y trataremos de ayudarlo, como a otros que han estado de baja".

La presión de ganar siempre: "Eso es maravilloso para un entrenador, es la exigencia que tiene el club y la exigencia que nos ponemos todos. Es la idiosincrasia que tenemos y para eso debemos competir al máximo nivel con la ilusión por bandera. Es algo intrínseco a la ambición y la ilusión por conseguir objetivos bonitos".