Lopetegui: "Yo ya no sé opinar del VAR, no sé interpretarlo"

El Sevilla ha sumado un empate en su visita a Vallecas tras una polémica actuación del equipo arbitral y el VAR. Aun así, Lopetegui ha centrado la crítica en el césped, en el que hubo constantes resbalones. "Hemos sumado un punto, veníamos a por los tres. Estamos tristes por no haber sumado los tres puntos, en un campo muy difícil, no sólo por el rival, sino por el césped, que no se debía permitir jugar en Primera División en ese césped. Creo que nos perjudica a nosotros y al propio Rayo Vallecano. Y no se debería permitir, pero tenemos que adaptarnos a esas circunstancias", ha dicho en SFC Radio.

Sobre el VAR y las dos acciones polémicas, ha dicho: "Yo ya no sé opinar del VAR porque realmente no sé interpretarlo, nos habían dicho que las jugadas grises no entraban, así lo estaban haciendo muchas veces y hoy una jugada gris ya arbitrada se ha rearbitrado por el VAR. Nos ha perjudicado claramente".

Ya en sala de prensa abundó sobre el VAR. "Nos ha anulado un gol y sobre todo la acción del penalti. Nos dijeron que no entrarían en las jugadas grises, que no se rearbitran. Si entramos en esa dinámica... El espíritu del VAR era para intentar corregir lo blanco o lo negro, pero el gris es infinito".

Ya en la sala de prensa insistió en que LaLiga no debería permitir jugar en céspedes tan malos, "porque perjudica al fútbol y también al Rayo, que es un equipo que propone jugar".

Y fue reiteradamente preguntado por los periodistas madrileños si entendía lo que había sucedido con el VAR. "Creo que la actuación del árbitro también ha sido decisiva. Las intervenciones que ha tenido... Ha anulado un gol y sobre todo la acción del penalti. Nos han dicho los árbitros que no se rearbitran los partidos, que las jugadas grises son interpretaciones del juego. Si es mano, si es una agresión, si es fuera de juego.. Pero el interpretar que yo he visto falta y luego me rearbitran y digo que no, que la falta no ha sido, eso es rearbitrar. Si entramos en esa dinámica el VAR no tiene fin. Por eso estoy un poco sorprendido, por esa decisión, que en otros partidos no ha sido así".

"Estamos un poco confundidos con ese criterio. El espíritu del VAR era intentar corregir lo blanco y lo negro, pero lo gris intentar no tocarlo, porque a partir de ahí es infinita la intervención del VAR", continuó al respecto.

Pese a sus claras explicaciones, era preguntado de nuevo si técnicos y futbolistas tienen claro el criterio del VAR. "Lo acabo de decir, claramente no lo tenemos claro, hay una contradicción importante en los criterios que se aplican. Es un tema a resolver. Pero mientras se resuelven nos sentimos perjudicados en bastantes ocasiones. En esta en concreto, son dos puntos, si hubiéramos metido el penalti".

Lopetegui habló con Martínez Munuera sobre su rectificación. Sobre todo por la desazón que te genera, se lo he dicho a él, 'quiero que me expliques por qué, porque tú en otros partidos no has hecho eso'. Siendo exactamente el mismo árbitro. Si hubiera visto una mano, o una agresión, pero lo otro... No podemos entrar en ese saco de rearbitrar acciones donde hay contacto. Es una jugada gris, gris. El árbitro ha visto penalti. Si interpretas una falta anterior, una mano. Nos sentimos claramente perjudicados. El árbitro lo hará con su mejor voluntad, y también Gil Manzano que estaba en el VAR en este caso. Creo de verdad que esto no ayuda al espíritu del VAR".

Lectura del partido. "Futbolísticamente hemos hecho buenas cosas, al final del partido nos hemos precipitado, teníamos la posibilidad de tener un poco más de calma con la pelota. Hemos tenido un juego demasiado directo, quizá por las características de los jugadores. Y hemos tenido opción de hacer el segundo gol, el remate de Delaney (al poste), otra acción de Martial, en el que ha estado muy Dimitrievski, Y al final nos vamos con un punto".

Acuña, por precaución. "Creemos que no se ha roto, lo hemos quitado porque ha sentido una molestia. No ha jugado de inicio porque era uno de los futbolistas que estaba en rojo por carga de trabajo, y creemos que no. Vamos a esperar".

El acoso de Atlético y Barcelona. "Son equipos que teóricamente deberían estar por encima por todo, por plantillas, por presupuestos y por todo. Nosotros vamos a estar luchando por nuestro objetivo cada partido, va a ser difícil de aquí al final de temporada. Ya habéis visto lo complicado que es cada partido".

Su regreso a Vallecas. Son recuerdos muy bonitos e importantes. Son cinco años de mi vida como jugador y luego como entrenador y tengo grandes amigos y muy buenos recuerdos del estadio, pero veníamos por los tres puntos y nos vamos tristes".

Londres centra ya el foco: "Las espadas están en todo lo alto, la eliminatoria está al cincuenta por ciento y trataremos de recuperarnos para y preparar un buen partido".