Monchi y el lado más cercano y humano de Maradona

Monchi es la única figura del Sevilla actual que tuvo el privilegio de compartir el vestuario con Diego Armando Maradona, en aquella temporada 1992-1993, cuando era portero suplente de Unzué y, en el banquillo junto a Carlos Salvador Bilardo, aprendió a ver fútbol, como él recuerda. "Diego no sólo se movía por lo económico. El cambio de Barcelona a Nápoles no es casual, elige Nápoles porque le recuerda algo a Boca. Y cuando eligió Sevilla tampoco fue casual, porque tenía muchos equipos para elegir".

El director deportivo del Sevilla recordó en SFC Radio el lado más cercano y humano, en un testimonio directo de aquella convivencia tan especial. "Era un tipo cercano, en las distancias cortas, afable, cariñoso, generoso... Para un grupo de chavales jóvenes, porque éramos una plantilla joven, alguien que era nuestro ídolo se convirtió en compañero. Y él nos hizo fácil la vida. Yo tenía 23 años y era el portero suplente, lo último del vestuario, y él no distinguía roles. Igual con Pinedita, con Miguelo, con Losada... Te digo los que menos jugaban, no con Suker, Simeone, Jiménez o Unzué. Él se bajaba a lo terrenal y convirtió lo extraordinario en normal".

Monchi recordó aquellos momentos previos a su fichaje, y lo que supuso: "Al principio pensamos, sí, hombre, va a venir Maradona al Sevilla. Y poco a poco se convirtió en real. Tratamos de exprimir al máximo todo el glosario de anécdotas previas a su llegada al Sevilla. Él no rehúsaba la charla ni las cuestiones a las que lo sometíamos".

Y desveló una enseñanza que tuvo de aquella experiencia: "Más allá de tener el privilegio de compartir el vestuario con él, me dio la posibilidad de saber que las cosas en la vida son más sencillas de lo que creemos. Yo pensaba que no podría hablar con él en mi vida, porque era Maradona. Me hizo ver que una estrella puede ser una persona normal. Y eso es una enseñanza".

En ese sentido, recuerda su trato rutinario, donde se dejaba ver tal y como era la persona: "Era un tío normal, uno más. Se reía, le gastábamos bromas, nos gastaba bromas, se enfadaba... Era normal con un matiz diferente, era Diego Armando Maradona".

Eso sí, aquel vestuario, aquel grupo de jugadores, intentó exprimir el estar a su lado, como un maestro y un compendio de vivencias que estaba junto a ellos. "Las noches en las concentraciones eran muy largas, porque teníamos la posibilidad de conocer en persona lo que habíamos visto por televisión", explicó Monchi.